Севастопольский школьник предложил Путину создавать секции научного стендапа

Президент провел открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 детей. Фото: пресс-служба Кремля

Севастопольский школьник Максим Борсук предложил президенту России Владимиру Путину создавать секции научного стендапа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В День знаний, 1 сентября, Путин провел открытый урок «Разговор о важном». В мероприятии приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. Одним из этих учеников был юный севастополец. Борсук занимается IT-технологии. Школьник рассказал, что речь идет информационной безопасности, различных Telegram-ботах и машинном обучении. Севастополец предложил создавать в школах секции так называемого научного стендапа.

– Это когда человек, который стоит на сцене, и человек, который сидит в зале, общаются на равных. Это про то, что сложные вещи объясняются простым языком и с юмором, – пояснил житель города-героя.

Борсук рассказал, что такие секции уже работают в Севастополе на базе «кванториумов». По его мнению, если внедрить нечто подобное в школах, ученики смогут прививать любовь к науке другим ученикам.

– Тогда развиваются «мягкие» навыки, то есть общение с аудиторией, выступления публичные, разговор с аудиторией, понимаете? Это очень важно, – обратился севастополец к президенту.

Путин ответил, что поддерживает такую инициативу. По его словам, во многих школах педагоги используют такой метод обучения. Президент добавил, что это хорошая практика, когда старшеклассники общаются с малышами. Глава государства отметил, что такое взаимодействие важно для всех участников.

– Для старшеклассников важно, потому что они ощущают себя почти взрослыми, и повышается градус их ответственности за малышей. А для малышей это важно, потому что это же дети, старшие дети, но все-таки дети, – сказал Путин.

По его словам, зачастую у малышей больше доверия к старшеклассникам, чем даже к учителям.

– Это чрезвычайно важная вещь, очень интересная, и форма хорошая. Я обязательно посоветую министру просвещения, чтобы он пошире внедрял сформулированные тобой предложения, – обратился президент к севастопольскому школьнику.

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