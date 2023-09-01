Резкая смена погоды произошла из-за прохождения холодного фронтального раздела Фото: Михаил ФРОЛОВ

После жаркого августа в Крыму резко наступила осень. В ночь на 1 сентября 2023 года на полуостров обрушился мощный ливень с грозой и раскатистым громом. До утра дождевые потоки бежали по проезжим частям, бордюрам и даже подняли уровень воды в симферопольской реке Салгир.

Дождь в Крыму 1 сентября 2023 года

Скользкий асфальт дал о себе знать. Под утро на въезде в Симферополь на Ялтинской трассе произошло ДТП. Видео с места происшествия сразу появилось в соцсетях.

Скользкие дороги дали о себе знать. Фото: Инцидент Крым/ВК

- Кто-нибудь слышал гром ночью? Из-за такого грохота у нас весь дом проснулся! Очень страшно было, - пишут пользователи Сети в местных пабликах.

- В какой-то момент казалось, что на землю вылилось море! Очень сильный дождь был, - подхватывают другие.

Фото: Инцидент Крым/ВК

Симферопольцы опубликовали в соцсетях фото и видео с последствиями непогоды. Так, на кадрах видно, как из-за осадков даже вспенился Салгир, а в районе Гагаринского парка немного вышел из берегов.

Ливень усилил напор в реке Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

При этом, по информации МЧС региона, массовых подтоплений не зафиксировано. В то же время в чрезвычайном ведомстве предупредили, что уровень воды в реке Салгир может достигнуть двух метров.

Салгир немного вышел из берегов в Гагаринском парке Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Погода в Крыму 1 сентября 2023 года

Осенняя непогода в начале сентября, надо сказать, наступила неожиданно. Последний день августа радовал крымчан очень летней температурой – термометр даже показывал 35-36 градусов со знаком плюс, но ночью все небо затянуло тучами. Из-за этого экстренным службам Крыма и Севастополя пришлось объявить штормовое предупреждение. В течение дня на полуострове ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

- Такие дожди – это еще не знак о том, что лето прошло. Жарко еще будет, а ливни закончатся уже завтра. Сегодня днем ожидаем температуру в пределах от +25 до +31, а ночью - +16-21. Завтра осадки прекратятся, - рассказала КП-Крым начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, резкая смена погоды произошла из-за прохождения холодного фронтального раздела. Поэтому до конца суток первого сентября во многих районах полуострова ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

При этом вода в Черном и Азовском море все еще теплая. В Ялте, Алуште, Евпатории, Севастополе и Керчи – до 26 градусов, В Керченском проливе и Феодосии – 25.

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