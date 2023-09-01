Устроили в кафе разврат! Местные жалуются на раздетых туристов на курортах Крыма

В администрации курортных городов Крыма периодически поступают жалобы на бесстыжих пляжников Фото: Александра Тимощенко

Вот и наступила календарная осень, а это значит, что пляжный период подходит к концу. Впереди Крым еще ждет бархатный сезон, поэтому поток туристов пока не прекращается. Пока днем на полуострове стоит невыносимая жара, и курортники не стесняются ходить в купальниках и за пределами пляжа. Они идут в кафе, отели и на рынки в плавках и купальниках. Некоторые даже не спешат прикрыться в магазинах и ресторанах.

Фото: Олег УМАРОВ

Но в курортных городах бок о бок с туристами живут и местные, которые возмущены нескончаемым потоком «голых» курортников. Многие просто не понимают, почему люди забывают о банальных нормах.

- Отпуск, к сожалению, не у всех одновременно начинается и заканчивается. Они приезжают, а мы работаем. Как-то дико смотреть на человека в плавках, который вальяжно проходит мимо прилавков в супермаркете или идет в ресторан, - жалуются ялтинцы в местном телеграм-канале.

- Я все понимаю, люди отдыхают. Но своим видом они же мешают нам работать. Разве сложно надеть хотя бы легкую накидку или шорты, чтобы не ходить в плавках? – поддерживают другие.

В Евпатории отмечают, что не самый удачный летний сезон в этом году сильно повлиял и на количество раздетых туристов - их стало в разы меньше.

- Непонятно, это потому, что люди стали чуть-чуть воспитаннее и порядочнее, или из-за того, что людей просто меньше приехало, - отмечает крымчанин.

Фото: соцсети

В администрации курортных городов Крыма периодически поступают жалобы на бесстыжих пляжников, но повлиять на это может только законодательство.

- Ну не оденем же мы их сами! Есть штраф, все на их совести, - разводят руками в администрации Евпатории.

Так, появление в общественном месте в полуобнаженном виде по закону может расцениваться как мелкое хулиганство (статья 20.1 Кодекса об административных правонарушениях). Раздетому отдыхающему может грозить штраф от 500 до 1000 рублей или даже арест до 15 суток.

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