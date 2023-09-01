Снова в школу: яркие фото с 1 сентября 2023 года в Крыму

В Крыму официально начался новый учебный год
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В Крыму официально начался новый учебный год для школьников. Торжественные линейки прошли только для учеников 1, 9 и 11-х классов. Но праздничную атмосферу это не испортило.
«Комсомолка» рассказывает, как прошел День знаний в Крыму 1 сентября 2023 года.
Каникулы официально закончились
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Крымских школьников поздравили с началом учебного года глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
- Смело идите вперед, верьте в себя, открывайте новые горизонты, стройте будущее своими руками, - пожелал ребятам Сергей Аксенов.
Начало учебного года прошло в атмосфере праздника
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Руководитель республики отметил, что в этом году за парты в крымских школах сядут более 232 тысяч учеников. В их числе – более 23 тысяч первоклассников.
С началом учебного года детишек поздравили их педагоги
Фото: Виталий ПАРУБОВ
А председатель Госсовета РК Владимир Константинов побывал на линейке в гимназии-школе-саду «Консоль». Парламентарий поздравил с началом учебного года ребят и их учителей.
Владимир Константинов посетил учеников гимназии "Консоль"
Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Благодаря поддержке педагогов, знаниям и умениям, которые они передают, наши дети смогут раскрыть свой потенциал, стать гармоничными личностями, патриотами своего Отечества, - отметил глава крымского парламента.
Линейки прошли только для первоклассников и учеников 9 и 11-х классов
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Детишки радовались и дурачились
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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