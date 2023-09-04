Год «путешествий»: сбежавшую с севастопольского ранчо самку дикобраза нашли в Белогорске

Вилка сбежала с ранчо в поселке Сахарная Головка под Севастополем ровно год назад. Фото: Татьяна Святкина-Жежерун.

Сбежавшую с севастопольского ранчо «Сахарная долина» самку дикобраза по кличке Вилка удалось поймать. Она пропала ровно на год: в начале сентября 2022-го вместе с «другом» Ножиком перегрызла металлические прутья вольера и подалась на вольные хлеба. Покружив по окрестностям, Ножик спустя сутки вернулся на ранчо, зато Вилка, опьяненная духом свободы, преодолевала километр за километром своими маленькими крепкими лапками и совершенно не желала быть пойманной.

За этот год Вилку видели в разных местах полуострова: она бегала по пляжу в Любимовке и в Инкермане, рыскала в поисках пропитания на винзаводе в Каче, и даже пришла на территорию одной из воинских частей. Крымчане, читавшие о сбежавшем дикобразе в Интернете, пытались поймать беглянку, но она долго была неуловимой.

- Кто-то даже закрывал ее у себя в сарае, но она каждый раз находила возможность и убегала. Рыла подкопы, что-то перегрызала. Однажды нам позвонили из воинской части и сказали, что видели ее на территории, но поскольку это режимный объект, допуск туда запрещен. Военные спросили, чем ее кормить, и мы им все рассказали, - рассказала КП-Крым администратор ранчо Татьяна Святкина-Жежерун.

После годичного путешествия подушечки на лапах самки дикобраза заметно огрубели. Фото: Татьяна Святкина-Жежерун.

Спустя год странствий Вилка добралась до Белогорска. За это время она преодолела более сотни километров и попалась в ловушку, которую ей устроили местные жители.

- Моя дочь Алиса и соседская девочка Вероника пошли смотреть, почему лают собаки и увидели перепуганного дикобраза. Тогда наши мужчины дозвонились на ранчо и стали загонять Вилку в гараж. Выстроили коридор из фанеры и подогнали ее. Перепуганный зверек туда и забежал,-рассказала жительница Белогорска Яна Башкирова, благодаря которой Вилка снова вернулась на ранчо.

Встреча Вилки и Ножика была милой и трогательной. На удивление сотрудников ранчо, дикобразы моментально узнали друг друга – никаких рычаний и грызни.

- У них были долгие взаимные обнюхашки, и, мне кажется, если б они могли обняться, они бы обнялись, - рассказывает Татьяна Святкина-Жежерун. – Хотя, если честно, мы боялись, что у них вдруг начнутся драки. Но все хорошо. Вилка, конечно, намотала приличный километраж. И сейчас сидит в вольере тихоня.

Встреча с другом Ножиком была милой и трогательной. Фото: Татьяна Святкина-Жежерун.

Пока за рытьем подкопов Вилка больше замечена не была, она активно кушает и ни на что не жалуется. Когда-то мягкие подушечки на ее привыкших к подстилке лапах значительно огрубели – это единственное, что напоминает о путешествии дикобраза длиною в год. Совсем скоро Вилку и Ножика переведут в новый просторный вольер. Он хорошо укреплен, и на ранчо надеются, что побегов больше не будет.

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