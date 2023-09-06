Поддержка для бизнеса: с начала года РНКБ выдал 5 млрд рублей кредитов в рамках льготных госпрограмм

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В Крыму продолжают действовать программы поддержки бизнесменов. В банке РНКБ, который входит в группу ВТБ, фиксируют увеличение объема льготных кредитов, выданных в рамках госпрограмм поддержки малого и среднего бизнеса. Так, с начала 2023 года банк предоставил больше 5 миллиардов рублей таких кредитов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 70% льготных кредитов, как отмечают в банке, были выданы бизнесменам, которые работают в Крыму и Севастополе.

Больше всего кредитов было выдано по госпрограмме Министерства экономического развития РФ №1764 о льготном кредитовании субъектов МСП - больше 2,5 миллиарда рублей с начала года. Чаще всего кредиты в рамках этой программы берут бизнесмены из сфер торговли, строительства, а также представители гостиничного бизнеса и общепита. В рамках госпрограммы ставка составит не выше 13,25% на кредит для развития предпринимательской деятельности. А если необходимы деньги на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности, ставка будет до 12,25% годовых.

Кроме того, популярна федеральная программа Министерства сельского хозяйства РФ №1528 со ставкой до 5% годовых. РНКБ выдал 1,7 миллиарда рублей с начала года по этой программе. Чаще всего льготными условиями пользуются аграрии, которые занимаются растениеводством или же те, что совмещают растениеводство и животноводство. Чаще всего кредиты оформляют на срок до года.

- В РНКБ есть все необходимые инструменты и возможности для выдачи кредитов в рамках большинства государственных программ поддержки бизнеса, - говорит вице-президент, директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. – Благодаря мерам государственной поддержки предприниматели могут получать финансирование по сниженной процентной ставке и на максимально выгодных условиях.

Заявку на кредит можно подать, не приходя в офис банка. Это можно сделать в мобильном приложении для юридических лиц или на официальном сайте РНКБ.

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