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Происшествия14 сентября 2023 5:09

В Черном море уничтожили пять украинских катеров, атаковавших российский корабль

Корабль Черноморского флота уничтожил пять атаковавших его катеров
Алексей ЕЛАГИН
Инцидент произошел около пяти утра

Инцидент произошел около пяти утра

Фото: Анна КИРИЕНКО

В четверг, 14 сентября, корабль Черноморского флота России «Сергей Котов» уничтожил пять атаковавших его безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Инцидент произошел около пяти утра в акватории Черного моря. Киев попытался атаковать российский патрульный корабль. Для этого противник использовал пять безэкипажных катеров противника.

– В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля, – отметили в Минобороны.

Напомним, 14 сентября в Крыму средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел около 5.30. Киевский режим попытался осуществить террористическую атаку по российским объектам.

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