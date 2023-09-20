Спрятал тело в зарослях: в Крыму мужчина осужден за убийство 14-летней давности

Осужденный четыре раза ударил девушку камнем по голове. Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Симферополе 61-летнего мужчину признали виновным в убийстве девушки, совершенном 23 октября 2009 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, поздним вечером на улице Плотинной между фигурантом и ранее незнакомой ему девушкой возник конфликт. Поводом для этого послужило то, что последняя оскорбила крымчанина. Мужчина как минимум четыре раза ударил девушку камнем по голове. В результате пострадавшая скончалась. Осужденный оставил тело в зарослях растительности водохранилища. Позднее мертвую девушку обнаружили прохожие. Погибшей было 25 лет.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Следователи заново изучили обстоятельства и вещественные доказательства. Рядом с погибшей обнаружили предмет с геномным следом обвиняемого. Эту информацию внесли в базу данных, которая выдала полное совпадение с генотипом крымчанина. В 2017 году он совершил половое преступление против девочки. Виновного отправили в колонию строгого режима в Адыгее. Фигуранта этапировали в Крым. Обвиняемый признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах убийства. Крымчанина заключили под стражу.

Суд приговорил убийцу к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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