В Севастополе сбили вражеские беспилотники: загорелась трава

По предварительным данным, пострадавших нет Фото: Анастасия ЖУКОВА

По предварительным данным, над Севастополем сбиты вражеские беспилотники, обломки упали в Каче и Верхнесадовом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

– Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников, тоже горит трава, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Никто не пострадал. На место выехали оперативные службы.

– Продолжается контроль воздушной обстановки, – добавил Развожаев.

Губернатор также призвал горожан не беспокоиться по поводу задымления в акватории Севастопольской бухты – это флот применяет аэрозольную маскировку. – Запах неприятный, но это абсолютно безопасно, – подчеркнул Развожаев.

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