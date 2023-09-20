На первую очередь выделено 1,9 млрд рублей: в Судаке построят жилой комплекс «Долина роз»

Фото: предоставлено застройщиком

В городе Судак построят жилой комплекс бизнес-класса «Долина роз». Проект реализуется по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Развитие девелопмент» (входит в Группу компаний «Перспектива»). Банк РНКБ, который входит в группу ВТБ, предоставил застройщику проектное финансирование на сумму 1,9 миллиарда рублей для реализации проекта. Средства выделены до 2028 года на строительство первой очереди ЖК в Судаке.

Жилой комплекс «Долина роз» расположен в окружении гор, в одном из самых живописных районов Крыма. Основная концепция ЖК – «город в городе», жители комплекса смогут отдыхать, не выезжая за его пределы. Как отмечает застройщик, это современное пространство с ноткой итальянской души – элементы арок в архитектуре и остеклении, квартиры с террасами и патио, продуманная разнообразная инфраструктура для досуга всей семьи и полностью закрытая территория.

Первая очередь комплекса будет включать шесть жилых корпусов по восемь этажей на 316 квартир, а также два корпуса с коммерческими помещениями. В ЖК потенциальные покупатели могут выбрать квартиры с разнообразной планировкой – на первых этажах спроектировано жилье на первых этажах с патио, а на последних – пентхаусы с просторными террасами.

Инфраструктура в «Долине роз» также достаточно разнообразна – тут появится открытый бассейн с зонами отдыха, шезлонгами и баней. Для любителей держать себя в форме построят спортивную площадку и workout, также предусмотрены детские площадки с безопасным покрытием для разных возрастных категорий. По всему периметру жилого комплекса оборудуют велосипедную дорожку и обустроят прогулочные аллеи с местами для отдыха. Чуть больше десяти минут займет дорога до набережной, благоустроенных территорий и масштабного арт-кластера «Таврида». Кроме того, за 10 минут можно добраться до Генуэзской крепости, заказника «Новый Свет» и тропы Голицына.

- В рамках проектного финансирования наш банк поддержал строительство объектов общей площадью более миллиона квадратных метров, - говорит старший вице-президент - директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Участие в развитии рынка недвижимости и обновлении жилого фонда в регионах присутствия банка является одним из приоритетных направлений для РНКБ.

Напомним, РНКБ также предоставил финансирование на реализацию проекта ООО «Специализированный Застройщик «ЖК Прибрежный» в размере 1,1 миллиарда рублей. Инвестор построит жилой комплекс «На Фонтанке» в 700 метрах от набережной Алушты. По данным застройщика, комплекс будет состоять из восьми девятиэтажных жилых домов. Общая площадь, на которой будет вестись стройка, - 17,5 тысячи квадратных метров.

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «ПЕРСПЕКТИВА» – девелопер курортной недвижимости в Крыму, который осуществляет полный цикл работ в сфере профессионального девелопмента недвижимости, с последующим управлением и сервисным обслуживанием. В Крыму компания реализовала 4 проекта общей площадью больше 30 000 тысяч квадратных метров.

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