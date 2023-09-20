«Верю, что удочерение пройдет гладко»: история с опекой над маленькой крымчанкой близится к завершению

Малышка воспитывается в семье Никулиных с двухмесячного возраста. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

История со спорной опекой над полуторагодовалой крымчанкой близится к завершению. Отец малышки, который больше года добивался изъятия ее из приемный семьи, не стал опротестовывать решение суда о лишении его родительских прав. Теперь у опекунов появилась возможность стать полноправными родителями девочки.

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ПОЛТОРА ГОДА

Напомним, история получила широкий общественный резонанс в начале прошлого года. Тогда в колокола забила молодая семья Юрия и Юлии Никулиных из Симферополя, которые в январе 2022-го взяли из детдома двухмесячную Настю. У девочки умерла мама, и никто из ближайших родственников не изъявил желания воспитывать ребенка. Мать с отцом не состояли в браке, а самого мужчины после трагедии и след простыл.

Отец малышки заявил о себе совершенно неожиданно, когда Никулины уже получили на руки решение суда о признании их опекунами и готовили документы на смену имени (девочку в семье называют Лизой и хотят документально закрепить за ней это имя). Роман (так зовут отца малышки) сумел доказать, что жил с мамой девочки до ее рождения, вместе с ней сдавал анализы, когда это было необходимо, и подтвердил это свидетельствами медиков и соседей. По закону тест ДНК в данном случае не требовался.

Роман на заседание по лишению его родительских прав не пришел. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Данные об отце внесли в свидетельство о рождении ребенка и потребовали изъять девочку из приемной семьи, чтобы передать биологическому отцу. Последовали судебные разбирательства. Приемная семья выяснила, что мужчина ранее сидел за наркотики, злоупотребляет алкоголем и находится под контролем правоохранителей как человек, освободившийся из мест лишения свободы. Ему запрещено покидать место жительства без разрешения полиции, выходить из дому после 22 часов, а также посещать заведения, где торгуют алкоголем на розлив. Опекуны посчитали, что с таким родителем может быть небезопасно малышке. С доводами Никулиных согласился и суд. Он отказал в удовлетворении иска Романа в передаче ему ребенка.

Сам Роман в разговоре с КП-Крым, кстати, обещал бросить пить, как только в доме появится ребенок. Мол, позволяет себе спиртное так как живет один. При этом он уверен, что дочь помнит его на «подсознательном уровне», хотя виделся с ней вне стен суда всего один раз, когда вместе с адвокатом пришел в парк, где с девочкой гуляла Юлия Никулина.

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Никулины тем временем обратились в суд с просьбой лишить мужчину родительских прав. В июле их иск был удовлетворен. При этом на важное для него заседание Роман не пришел. По словам Юлии Никулиной, он с марта не интересуется жизнью дочери.

- Апелляцию он не подавал, решение не оспаривал. Не появлялся и на судебном процессе по лишению его родительских прав. С марта мы вообще о нем ничего не слышали, он никак не проявлял себя с тех пор, - рассказала КП-Крым Юлия Никулина.

После всех судебных перипетий Никулины отправились в отпуск вместе с Настей. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

После последнего заседания семья, наконец, взяла заслуженный отпуск. Вместе с девочкой Никулины побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове и познакомили малышку с родными.

Впереди процесс удочерения. По закону сделать это можно только через полгода после процедуры лишения родительских прав отца ребенка.

- Очень верю, что процесс удочерения пройдет гладко, и мы уже будем спокойно жить…Полгода кажутся долгими, но пройдут быстро, - с надеждой отметила Юлия Никулина.

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