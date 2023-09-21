Лихачу на Mercedes, насмерть сбившему мотоциклиста в Севастополе, грозит 12 лет колонии

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении водителя автомобиля, который в апреле текущего года сел за руль под наркотиками и устроил ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Напомним, смертельная авария произошла 4 апреля на проспекте Генерала Острякова, в районе дома №35. По версии следствия, 56-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, севший за руль в состоянии наркотического опьянения, около 16:36 изменил направление движения влево и начал разворот в месте, где данный маневр запрещен, не включив при этом поворотник.

– В свою очередь, мотоциклист, не имея при себе водительского удостоверения соответствующей категории, также выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и двигался в попутном с автомобилем направлении слева со скоростью движения, более чем вдвое превышающей установленное ограничение, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, – рассказали в МВД.

Мотоциклист скончался в карете скорой помощи на месте происшествия.

В ходе следствия был допрошены свидетели и очевидцы, проведены следственный эксперимент и все необходимые экспертизы. Расследование завершено, дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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