Доступные кредиты и бизнес из дома: почему выгодно оформлять самозанятость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организовать офис дома, организовать рабочее пространство с видом но море, горы или же поработать в кофейне. Выбрать место, где вы будете более продуктивными просто, особенно, если работать на себя. Это возможно, если оформить самозанятость. Ниже разберемся, чем выгоден этот статус, и как его получить.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ

Самозанятые - это люди, которые платят налог на профессиональный доход. Оформить новый статус и легализовать доходы могут няни, дизайнеры, журналисты, таксисты и другие фрилансеры. Главное, чтобы не было наемных сотрудников, а годовой доход не превышал 2,4 миллиона рублей. Вы спокойно можете заниматься любимым делом, легализовать свой заработок и не бояться штрафов от налоговой. Не могут оформить статус самозанятого продавцы товаров, которые произвел кто-то другой, посредники, перекупщики. Другие ограничения можно посмотреть в статье 4 федерального закона No422.

В ЧЕМ ВЫГОДА?

1. Можно совмещать самозанятость с работой в найме.

Например, Марина работает в поликлинике детским врачом с зарплатой в 40 тысяч в месяц. На руки после вычета НДФЛ (13%) по итогам месяца она получит 34 800. По вечерам девушка иногда шьет мягкие игрушки и дополнительно имеет доход 10 тысяч в месяц. Если она будет работать с физлицами, то при оформлении самозанятости нужно будет оплатить 4% от заработанного (всего 400 рублей). А если партию игрушек ей закажет компания (юридическое лицо), то налог будет чуть выше - 6% (600 рублей от 10 тысяч). Но при этом и выручка при сотрудничестве с фирмами может быть выше.

2. Возможность оформлять кредиты наравне с официально трудоустроенными.

До 2021 года самозанятым в Крыму было сложно взять кредит, особенно ипотечный. Потом ситуация изменилась. Теперь те, кто оплачивает налог на профессиональную деятельность, могут оформлять кредиты наравне с официально трудоустроенными. Так, в банке РНКБ, который входит в группу ВТБ, самозанятым доступны автокредиты, ипотека, кредиты наличными, рефинансирование и оформление кредитной карты с льготным периодом в 115 дней. Клиентам, которые подают данные о доходах от профессиональной деятельности через мобильное приложение, РНКБ предлагает сниженную процентную ставку по всем кредитным программам.

3. Вся документация онлайн и под рукой

Зарегистрировать статус самозанятого можно в мобильном приложении РНКБ. Не нужно обращаться к юристу и даже идти в налоговую. Достаточно открыть мобильное банковское приложение в смартфоне и зарегистрировать свой новый статус, следуя подсказкам. Налоговая служба автоматически получит информацию о новом статусе физлица, и новые данные зафиксируются в базе ведомства. Самозанятые могут работать без онлайн-касс. Все чеки формируются в мобильном приложении банка, их можно предоставить клиенту в электронном виде, если это потребуется. Оплачивать налоги тоже можно дистанционно, без посещения налоговой службы.

4. Если дохода нет, то и налог платить не нужно

Пожалуй, самый распространенный страх: что будет, если дохода пока нет. Статус самозанятого часто оформляют те, кто начал развивать свое дело или хочет сделать «белым» дополнительный заработок. Если дело не заладится, и дохода сейчас нет, то и налог платить не потребуется. Никакие ежемесячные платежи за статус вносить не нужно.

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