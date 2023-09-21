«Курю» в жанре босса-нова: на концерте в Керчи Елена Ваенга спела дуэтом с местным тамадой

Елена Ваенга в эти дни выступает в городах Крыма. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соцсети потерялись в догадках, кого пригласила на сцену Елена Ваенга спеть дуэтом во время концерта в Керчи. Певица пояснила, что молодой человек дал ей для просмотра флешку и «стопку визиток». После чего и был приглашен спеть со звездой.

- Я, грешным делом, подумала, что это другая стопка…Что вы, что вы! Я и так спою! – пошутила певица.

Молодому человеку Ваенга предложила исполнить вместе хит «Курю», но в жанре бразильской босса-нова.

- Давайте в босса-нове, пусть как хочет так и выкручивается, - обратилась она к музыкантам.

В местном сегменте соцсетей после концерта появились вопросы - кто же спел хорошо поставленным голосом вместе с Ваенгой на одной сцене? Загадка была быстро разгадана. Подписчики, как и многие зрители, присутствующие на концерте, узнали в мужчине местного диджея, автора и исполнителя собственных песен, а также ведущего на свадьбах Руслана Белоусова. Видео экспромта с Ваенгой появилось и у него на страничке в соцсети.

Всего в гастрольном туре певицы запланированы выступления в пяти городах Крымского полуострова. Она уже выступила в Керчи и Феодосии, сегодня состоится ее концерт в Ялте, после чего артистка выступит в Севасополе и Симферополе.

Напомним, год назад концерт Елены Ваенги в Феодосии прервали из-за сообщения о вооруженном мужчине. Певица заявила, что «в такой обстановке продолжать нельзя», после чего ушла со сцены, а подмостки обследовали сотрудники кинотеатра «Звездный».

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После того, как личные вещи посетителей проверили, выступление артистки продолжилось (подробнее)