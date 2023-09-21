«Ноги бы не поломать»: жители крымского села пожаловались на опасный мост через реку

Так выглядит импровизированный мост, через который вынуждены ходить и взрослые, и дети. Фото: скриншот из видео

Жители села Заречное в Симферопольском районе едва не оказались отрезаны от внешнего мира из-за разрушенного моста через русло реки Салгир. Дело в том, что из-за обильных осадков старая каменная конструкция попросту разрушилась. На ситуацию крымчане пожаловались в социальных сетях.

- Сейчас приходится идти по «новому» импровизированному мосту, который выходит на трассу без тротуара. С коляской здесь не пройдешь, да и самим бы ноги не поломать. Так и взрослые, и дети ходят, - отмечает одна из местных жительниц.

От моста здесь, конечно, одно название. По факту люди вынуждены передвигаться по обычным деревянным брусьям, которые сами же и положили. Но другого выхода к дороге в сторону крымской столицы нет - поселок находится в горной части Крыма.

А это то, что осталось от прошлого моста. Фото: скриншот из видео

По словам жителей села, они неоднократно обращались к местным властям и просили установить новый мостик.

- Но сказали, что это федеральное русло реки, тут делать ничего нельзя, а планировать - долго и дорого, - жалуются крымчане.

К ситуации подключились волонтеры крымского движения «Народный фронт». Как сообщили в организации, просьба помочь людям и восстановить мост уже направлена республиканским властям. Тем не менее, в администрации Симферопольского района, судя по всему, о проблеме не слышали.

- Мы не можем ничего ответить, потому что не получали такой информации, - подчеркнули «КП-Крым» в пресс-службе районной мэрии.

На предложение корреспондента рассказать о произошедшем подробнее, там просто повесили трубку.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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