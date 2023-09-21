Больше 1100 платежей в минуту: крымчане и туристы поставили рекорд по транзакциям в терминалах РНКБ летом

Фото: Архив "КП"

Финансовые операции в Крыму стали намного доступнее не только для местных, удобство оценили и отдыхающие. Во время курортного сезона они особенно активно расплачивались картами через терминалы. Как отмечают в банке РНКБ, входящем в группу ВТБ, за лето количество транзакций в сети платежных терминалов банка составило около 145 миллионов операций. Это на 16% больше, чем за три летних месяца прошлого года, когда было совершено 124 миллиона транзакций.

Расплачиваться по безналу – удобно, быстро и безопасно. В 2014 году, когда в Крыму еще не была выстроена банковская система, отдыхающие массово снимали наличные деньги. Теперь же беспокоиться об этом не нужно. Как фиксируют в РНКБ, в июне-августе в платежных терминалах банка объем безналичных транзакций увеличился на 8% по сравнению с летом прошлого года. Эта цифра достигла 76,2 миллиарда рублей.

- В среднем летом 2023 в терминалах банка совершалось более 1100 платежей в минуту – это рекордный показатель в летние месяцы за все время деятельности РНКБ в Крыму. Таким образом, даже с учетом изменившейся логистики для визитов на полуостров финансовые показатели курортного сезона продемонстрировали рост, - уточнили в пресс-службе РНКБ.

КСТАТИ

Сеть платежных терминалов в Крыму постоянно расширяются. Эти аппараты установлены даже на рынках и в небольших торговых точках. Для удобства местных жителей и отдыхающих сеть терминалов увеличили на 3,7 тысячи в 2023 году. Теперь их общее количество – 49 тысяч.

Кроме того, многие предприниматели используют как платежное устройство мобильный телефон. За последние три месяца больше 1000 предприятий Крыму, Севастополе и Краснодарском крае подключили новый сервис «SoftPOS от РНКБ», который позволяет использовать смартфон в качестве платежного терминала и выбирать оптимальный для клиента способ оплаты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Владельцы карт РНКБ пользуются акциями не только от российской платежной системы «Мир», но и бонусами от банка. Если оформить услугу «Защита карты» и подключить уведомления о зачислениях и списаниях, можно стать участниками программы лояльности, по которой начисляется кешбэк. Например, в сентябре можно получить до 5% кешбэка за покупку цветов, до 3% - за покупку товаров в аптеках, 2% - от трат в кафе и ресторанах, 1% - от покупок в супермаркетах. Кешбэк обычно начисляется в течение 15-ти рабочих дней следующего месяца. Чтобы получать бонусы, надо не допускать просрочек по кредитам.

Кстати, клиенты банка могут оформить кредитную карту с длительным беспроцентным периодом продолжительностью 115 дней. В августе появилась возможность оформить рассрочку по кредитке. Теперь можно возвращать деньги равными частями за конкретную покупку в срок от трех месяцев до года. Проценты при этом не начисляются, но нужно будет один раз заплатить комиссию за оформление рассрочки. Новая услуга распространяется на покупки от 1000 рублей, которые были совершены в предыдущем и текущем месяце. Срок для выплаты рассрочки можно выбрать любой: 3, 6 9 или 12 месяцев. Чем короче срок, тем меньшую комиссию нужно будет заплатить.

LjN8K1yip