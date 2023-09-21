Ужин на закате и мультимедийное шоу: как провести выходные в Крыму 23-24 сентября

На выходных крымчан ждет насыщенная программа Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Крыму официально начался долгожданный бархатный сезон. Поэтому конец сентября нужно провести особенно ярко, чтобы оставить теплые воспоминания о начале осени. Для этого крымчан и гостей полуострова приглашают на разные мероприятия, которые пройдут с 22 по 24 сентября.

Рассказываем, как провести теплые выходные в Крыму.

НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

Для любителей традиционных обычаев 22 и 23 сентября в Белогорском районе подготовили целый народный праздник Овсень. Его отметят в двух локациях. Гостей ждут много народных игр, танцев, хороводов, и даже уроки застольного этикета, а на столе будут вкусные домашние угощения.

Всех желающих соберут в горной усадьбе «Ени-Сала», что в селе Красноселовка Белогорского района. В первую очередь, для гостей проведут мастер-класс застольного этикета, где они смогут применить полученные знания на практике. 22 сентября осенний праздник начнется в 19:00. Для гостей объявлен дресс-код – вечернее платье или костюм, а билеты можно приобрести по предварительной записи по телефону: +7 (978) 131-21-90.

Стоимость участия для одного человека: 2000 рублей.

Продолжение осеннего праздника пройдет уже в другой локации - на базе эко-комплекса «Бурульча» в селе Ароматное Белогорского района. С 11:00 для гостей организуют квест-игру жмурки, а затем стартует сам праздник – организаторы воссоздадут для гостей древний обряд благодарения Рода и Природы. Все участники смогут совершить переход в новый этап и сделать зарок на новые цели. А в завершении мероприятия всех ждут танцы, хороводы и народные игры.

УЖИН НА ЗАКАТЕ

Для любителей вкусно поесть и полюбоваться местными красотами на полуострове организуют сразу несколько мероприятий. На этих выходных на новой пляжной территории курортного комплекса Mriya Resort & Spa состоится гастрономический вечер. Вкусный отдых гостям подарит команда ресторана WINEKITCHEN. Они смогут насладиться морским бризом, эксклюзивным гриль-меню и пляжной атмосферой с красивым видом на море. Начало - в 19:00.

Также ужин на закате можно посетить на открытой площадке кафе Breeze Cafe в Ялте. Для гостей устроят вечер живой музыки со спецпредложениями от шеф-повара. Можно будет попробовать блюда европейской и азиатской кухни с бокалом игристого или освежающим коктейлем.

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ШОУ

23 сентября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в Севастополе завершается пятый сезон исторического мультимедийного шоу «Грифон». Зрителей приглашают совершить путешествие во времени и узнать о важных событиях в истории древнего города.

На концерте будут задействованы масштабные мультимедийные декорации, более трехсот световых и звуковых эффектов, комбинированные механические куклы, красочные костюмы, многометровые надувные конструкции и многое другое. С расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте шоу.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЯПОНИЮ

Вновь на территории курортного комплекса Mriya Resort & Spa всех желающих приглашают окунуться в атмосферу Японии 24 сентября. Организаторы обещают настоящее путешествие в мир гастрономических вкусов и искусства. Гости насладятся изысканными блюдами и окунутся в театральную магию.

- Таинственная прогулка по верхней террасе Японского сада «Шесть чувств» переместит мысленно назад во времени и покажет одну из множества историй, которые могли происходить, - рассказали в пресс-службе курортного комплекса.

Начало театрального действа - в 19:00, ужина - в 19:30. Билеты можно приобрести по ссылке.

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