В Крыму столкнулись «Жигули» и Mercedes: погибли два человека

Кроме того, в аварии пострадал один человек. Фото: пресс-служба МВД по РК

В субботу, 23 сентября, в Бахчисарайском районе Крыма столкнулись ВАЗ-2104 и Mercedes, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Трагедия произошла в 16.05. ВАЗ-2104 ехал по трассе «Таврида» в сторону Севастополя. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу. Там автомобиль врезался в Mercedes.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2104» получили травмы, несовместимые с жизнью, – отметили в МВД.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В ведомстве также добавили, что в аварии пострадал человек, находившийся за рулем иномарки. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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