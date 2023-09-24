В Евпатории парень на «копейке» сбил 11-летнего ребенка и скрылся: пострадавший в больнице

Автомобилиста задержали. Фото: пресс-служба МВД по РК
В воскресенье, 24 сентября, в Евпатории водитель без прав сбил ребенка 2012 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Авария произошла в 12.40. ВАЗ-2101 ехал по улице 9 Мая. В какой-то момент «копейка» сбила мальчика. Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.
– В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в больницу, – отметили в МВД.
Фото: пресс-служба МВД по РК
В ведомстве также добавили, что водитель скрылся с места происшествия. Его задержали через несколько часов. Автомобилистом оказался 19-летний местный житель. Прав у молодого человека нет. На него составили административные материалы.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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