Под Симферополем столкнулись четыре авто: в больнице пятеро взрослых и ребенок

Полиция проводит проверку по факту аварии Фото: Сергей ГАПОН

В воскресенье, 24 сентября, в Симферопольском районе столкнулись два Volkswagen, Renault и Mitsubishi, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 19.30. Мужчина 1990 года рождения ехал за рулем Volkswagen по автодороге Симферополь – Николаевка в сторону крымской столицы. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Renault. Далее «немец» столкнулся с Mitsubishi. После этого иномарка продолжила ехать и врезалась в еще один Volkswagen.

– В результате ДТП виновник и пять участников получили телесные повреждения, среди которых ребенок 2018 года рождения, – отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что пострадавших увезли в больницу. Отмечается также, что ребенок находился в детском кресле. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

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