Пытались совершить теракты: над Крымом и Черным морем сбили четыре украинских БПЛА

Дроны уничтожили средства ПВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на понедельник, 25 сентября, над территорией Крыма и акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

ВСУ пытались совершить террористические атаки по объектам, которые находятся на территории нашей страны. Для этого Киев использовал беспилотники самолетного типа.

– Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым, – говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота России. Возле театра Луначарского упал осколок. В Минобороны отметили, что средства ПВО сбили пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Из-за ракетной атаки выбило стекла в 10 домах.

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