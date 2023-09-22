«Спрос на жилье будет падать»: экономисты оценили перспективы развития рынка недвижимости в Крыму

На стоимость жилья в Крыму, по словам экспертов, повлияли в том числе херсонские сертификаты Фото: Иван Макеев

Повышение Центробанком ключевой ставки до 13% (это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам) приведет к замедлению темпов инфляции, однако и снизит экономическую активность населения. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные КП-Крым. По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов КФУ Виталия Дятла, с повышением ключевой ставки возрастает и стоимость кредитных ресурсов для банков, соответственно растут и ставки по ипотеке для населения.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ЗАМОРОЗИТСЯ

- Когда кредитный ресурс дорогой, люди перестают вкладывать деньги в недвижимость, потому что дорого. В большей степени это приведет к замедлению цен, потому что спрос снизится…Ну и зачем строить, если спроса нет, - считает эксперт.

Строительная отрасль, по мнению специалистов, может обрушиться из-за повышенных ставок по ипотеке, о которых уже заявили ряд финучреждений. В перспективе новая квартира обойдется уже как две аналогичных. При этом рынок недвижимости в Крыму, как отмечают риэлторы, уже итак обвалили херсонские сертификаты. С момента их появления жилье на полуострове значительно подорожало.

ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ПО ДЕПОЗИТАМ

В краткосрочной перспективе повышение ключевой ставки даст возможность снизить инфляционные риски в ближайшие 3—6 месяцев, уверен заведующий кафедрой учета, анализа и аудита Института экономики и управления КФУ Александр Сметанко. Этому будет способствовать повышение ставок по вкладам. Свободная денежная масса будет аккумулироваться на счетах и сократит повышенное потребление.

- Тем самым это позволит удержать МРОТ и продуктовую корзину, которые запланировало правительство РФ до конца этого года. Кроме того, это выведет из оборота свободные денежные средства, которые не вливаются в экономику, в бизнес. Люди эти деньги понесут в банк, так как будет высокая депозитная ставка. Многие просто будут вкладывать деньги обратно в банки, - отметил Сметанко.

Напомним, 15 августа 2023 года Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. Спустя месяц, 15 сентября произошло еще одно повышение - до 13%. Это стало уже третьим повышением за последние месяцы. В июле ключевая ставка выросла с 7,5 до 8,5%. Отмечается, что главный банк страны специально пошел на такой шаг, чтобы не разгонять инфляцию, которую провоцирует обвал рубля.

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