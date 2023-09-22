Осенью ожидается повышение окладов на 10,5% для военных и силовиков Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ

В этом году октябрь станет особенным месяцем для многих россиян, особенно – для военных. На этот период выпадает традиционная индексация зарплат, которая осуществляется за счет федерального бюджета. Для этого уже подписаны правительственные постановления.

Так, повышение окладов на 10,5% ждет военных и силовиков. Согласно постановлению Правительства РФ, оклад будет повышен в 1,105 раза для военнослужащих-контрактников и призывников. Увеличатся должностные оклады и оклады по специальным званиям для лиц, которые служат в Росгвардии, МВД, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службе судебных приставов (ФССП), Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС), Федеральной таможенной службе (ФТС), а также оклады руководства Государственной службы фельдъегерской связи. Размер средней пенсии для сотрудников Минобороны составит почти 42 тысячи рублей.

- Установить, что при повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения, - отмечается в постановлении.

ПОМОЩЬ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

По информации пресс-службы Социального фонда России, с октября определенные льготные выплаты будут положены работодателям. Так, например, с начала года в СФР перечислили около 730 миллионов рублей за трудоустройство людей по программе субсидирования найма. Заявление подали больше двух тысяч руководителей разных предприятий, которые смогли нанять на работу 13,2 тысячи сотрудников. На господдержку смогут рассчитывать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы до 2023 года и исправно платят налоги. На каждого работника выделили субсидию в размере одного минимального размера оплаты труда - 16 242 рубля.

- Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платеж придет через месяц после приема соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода. Средняя компенсация, предоставляемая работодателям, составляет сегодня около 60 тыс. рублей на сотрудника. В регионах, где действует районный коэффициент, компенсацию повышают на его величину, - отметили в СФР.

НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

На последнем заседании Госсовета республики в первом чтении был принят законопроект об установлении двух новых праздничных дат - Дня ветеранов боевых действий 1 июля и Дня профсоюзов Республики Крым 30 октября. Такое решение принято крымскими парламентариями в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета 20 сентября.

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