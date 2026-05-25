«Пятна начали сходить»: Екатерине Запашной, которая попала в реанимацию в Севастополе, стало лучше

Цирковая артистка попала в реанимацию во время отпуска в Севастополе. Фото: Telegram-канал Екатерины Запашной

Цирковая артистка и дочь знаменитого дрессировщика Екатерина Запашная, которая попала в реанимацию в Севастополе, остается в больнице. У себя в соцсетях она рассказала, что чувствует себя лучше, а пятна, которыми покрылось ее тело в результате аллергической реакции, начали уменьшаться.

- Сегодня прям полегче, я даже поела. Могу сидеть, и это уже не больно. Пятна начали сходить, - рассказала о своем состоянии циркачка.

По словам Екатерины, в больнице ей сделали еще одну процедуру плазмофильтрации- одного из современных методов очищения крови от токсинов.

- Надеюсь, все идет к выписке, - написала Екатерина Запашная.

Сейчас, по словам Екатерины Запашной, она чувствует себя лучше. Фото: Telegram-канал Екатерины Запашной

Напомним, в Севастополь Екатерина с супругом приехали, чтобы отдохнуть и увидеться с родственниками - в городе работает цирк ее брата Ярослава Запашного. Однако, отпуск омрачило неожиданное проявление аллергии.

По телу артистки пошли красные пятна, которые жутко чесались, а руки распухли так, что медикам, по ее словам, с девятой попытки удалось попасть в вену, чтобы ввести лекарство. Ей диагностировали отек Квинке.

Уже несколько дней Екатерина находится в больнице. Много людей пишут ей слова поддержки в соцсетях.

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