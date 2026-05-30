Отразили вражескую атаку: над Крымом, Азовским морем и другими регионами страны обезвредили 127 БПЛА

Средства ПВО успешно отразили атаку ВСУ в ночь на 30 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очередную воздушную атаку со стороны ВСУ отразили минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны, ликвидировав свыше 100 украинских беспилотников.

В Министерство обороны Российской Федерации сообщили, что расчеты противовоздушной обороны, несущие боевое дежурство, с 20.00 мск 29 мая до 7.00 мск 30 мая уничтожили сто двадцать семь украинских беспилотников самолетного типа над Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Кроме того, вражеские БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями и Краснодарским краем.