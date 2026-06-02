Станция Джанкой остается закрытой Фото: Павел МАКАРОВ.

Четыре поезда сообщением в Крым и обратно задерживаются по состоянию на восемь утра вторника, 2 июня 2026 года.

Причины задержки поездов в Крым и обратно 2 июня 2026

Во вторник, 2 июня, станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

- Сотрудники оперативно обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от станции Джанкой, а также рассылают SMS-сообщения с подробной информацией о ситуации, - говорится в сообщении перевозчика.

Задержки поездов в Крым 2 июня 2026 года

Поезд 007 Санкт-Петербург – Севастополь опаздывает на час.

Задержки поездов из Крыма 2 июня 2026 года

Поезд 174 Евпатория – Москва следует с опозданием на семь часов. Поезд 092 Севастополь – Москва задерживается на час. Поезд 194 Севастополь – Челябинск опаздывает на 3,5 часа

Закрытие станции в Джанкое 2 июня 2026 года

Станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров. Ограничения действуют до специального объявления. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя.

Как выехать на поезде из Джанкоя 2 июня 2026 года

Пассажиров, которые собирались сесть на поезд в Джанкое, просят приехать на станцию за 1.5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда людей доставят на автобусе до станции Урожайной. Там люди смогут сесть в поезд.

Еще один вариант – приехать на станцию Урожайная самостоятельно. Это нужно сделать за полчаса до времени отправления от Джанкоя.

«Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя», – сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

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