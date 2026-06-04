На движение пригородных поездов в Крыму действуют ограничения, пассажирские задерживаются в пути Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму частично возобновили движение пригородных поездов. Ограничения еще остаются на отдельных участках пути, но компания-перевозчик планирует в ближайшее время ввести в график и остальные составы. Кроме того, задерживаются в пути пассажирские поезда «Таврия». С опозданием следуют как составы в Крым, так и из Крыма. Рассказываем, как ходят поезда в Крыму после атаки киевского режима 4 июня 2026.

Движение пригородных поездов в Крыму: как доехать до Евпатории 4 июня 2026

Южная пригородная пассажирская компания сообщает, что еще сохраняются ограничения в движении пригородных поездов на Евпаторийском направлении. Так, поезда, курсирующие по маршруту Евпатория-Симферополь и Симферополь-Евпатория следуют только до станции Остряково.

Кроме того, поезда направлением Севастополь-Евпатория следуют до станции Симферополь. Продолжить маршрут до Евпатории можно от станции Остряково.

Что касается маршрута Евпатория-Севастополь, то доехать до Севастополя можно от вокзала в Симферополе.

Подвоз автобусами на участке Симферополь-Остряково не организован, поэтому компания-перевозчик рекомендует воспользоваться альтернативными видами общественного транспорта.

Движение пригородных поездов в направлении Джанкоя: как ходят электрички 4 июня 2026

Узловая станция Джанкой остается закрытой для посадки и высадки пассажиров поездов, следующих в Крым и обратно. Также без остановки в Джанкое следуют четыре электрички:

- пригородный поезд №7102/7101 сообщением Симферополь — Феодосия (отправлением в 9:30)

- пригородный поезд №7112/7111 сообщением Феодосия — Симферополь (отправлением в 14:35);

- пригородный поезд №7114/7113 сообщением Феодосия — Симферополь (отправление в 17:20);

- пригородный поезд №7120/7119 сообщением Симферополь — Феодосия (отправление в 20:45).

Отмена электричек в Крыму: что известно на 4 июня 2026

Кроме того, отменены пригородные поезда №6755 Джанкой-Феодосия (отправлением в 4:25); №6754/6753 сообщением Феодосия-Керчь (отправление в 8:05); №6792/6791 сообщением Керчь-Феодосия (отправлением в 15:45); №6764 сообщением Феодосия-Владиславовка (отправлением в 21:00); №7110 сообщением Феодосия-Джанкой (отправлением в 5:50);№6739 сообщением Армянск-Джанкой (в 4:10); поезд №6730 сообщением Джанкой-Армянск (отправление в 5:50); №6751 сообщением Владиславовка-Феодосия (отправление от станции Симферополь в 5:40).

На участках от Джанкоя до Урожайной, а также от станции Азовская до Джанкоя и в обратном направлении организовано автобусное сообщение.

Расписание движения электричек на участках Джанкой-Армянск, а также Армянск- Феодосия, Симферополь-Феодосия, Джанкой-Феодосия и обратно, Керчь-Феодосия, Феодосия- Владиславовка можно посмотреть на сайте ЮППК.

Задержка пассажирских поездов в Крым: на сколько опаздывают составы 4 июня 2026

Движение поездов в Крыму было приостановлено до 10 утра 4 июня 2026, поэтому многие составы вынужденно следуют с опозданием. В компании «Гранд Сервис Экспресс» сообщили, что поезд из Москвы в Феодосию прибудет на конечную станцию с опозданием, а также ожидается и задержка с отправлением поезда №464С Феодосия-Москва. Он отправится со станции Феодосия не ранее 15:00.

К этому часу, по информации компании-перевозчика, в пути задерживаются семь поездов в Крым:

№025 Минеральные Воды-Симферополь отправлением 3 июня - на 7 часов;

№092 Москва-Севастополь отправлением 2 июня - на 6 часов; №463 Москва – Феодосия (отправление 2 июня, 6 часов задержки);

№028 Москва-Симферополь отправлением 3 июня - на 5 часов;

№179 Санкт-Петербург-Евпатория отправлением 2 июня - на 4,5 часа;

№474 Смоленск-Симферополь отправлением 2 июня - на 1,5 часа;

№ 097 Москва-Симферополь отправлением 3 июня - на 1,5 часа.

Также известно, что пассажиры поезда №316, следующего из Адлера в Симферополь, отправлены в столицу Крыма автобусом.

Задержка поездов из Крыма 4 июня 2026: опоздание на 7-10 часов

Поезд №092 Симферополь-Москва отправлением 3 июня задерживается на 10 часов, сообщает компания-перевозчик. Отставание пассажирского состава №078 Симферополь - Санкт-Петербург отправлением 3 июня составляет 6,5 часов.

На 7,5 часов задерживается отправление поездов №098 Симферополь-Москва и №076 Симферополь-Омск. Поезд №174 Евпатория- Москва отправлением 3 июня задерживается в пути на 5,5 часов.

- Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, обеспечиваются питанием и водой, - заверили в «Гранд Сервис Экспресс».

Об ожидаемом времени прибытия на станции пассажирам сообщают начальники поездов по мере поступления информации.

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