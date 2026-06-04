Пчелы - символ крымской столицы. Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Симферополь готовится отметить свой 242-й День рождения. Праздничное настроение уже передает тематическая инсталляция на пересечении улиц Пушкина и Горького, которая рассказывает об истории города, а также триколоры вдоль основных магистралей. Но самое главное впереди - в первые выходные июня гостей и жителей крымской столицы ждут бесплатные экскурсии, выставки и показ мод. Собрали полную афишу мероприятий ко Дню города в Симферополе-2026.

День города в Симферополе-2026: мероприятия в Музее истории города

Музей истории Симферополя приглашает на выставки и показ мод. Фото со странички музея в социальной сети Вконтакте

Музей истории города 6 июня приглашает на День открытых дверей. В течение дня здесь можно будет посетить все выставочные залы и познакомиться с новыми экспозициями. Среди них - художественная выставка Ольги Алиевой «Лирика моей души» и выставка из фондов музея-заповедника «Судакская крепость» - «Мода средневековой Солдайи».

В 11 часов в музее откроется выставка детских рисунков «Страна детства», где свои работы представят воспитанники ИЗО-студии «ART Вишенка» из поселка Зуя, учащиеся Центра детского и юношеского творчества Симферополя и студии «Жар-птица».

Своими музыкальными номерами в рамках открытия порадуют воспитанники Кольчугинского филиала Симферопольской районной детской школы искусств.

В 14:00 в музее начнется показ мод из коллекции мастерицы Натальи Рощиной.

Бесплатные экскурсии ко Дню города в Симферополе-2026: куда пойти

6 и 7 июня в Симферополе пройдут бесплатные экскурсии, принять участие в которых сможет любой желающий, но по предварительной записи. Так, 6 июня экскурсанты смогут посетить Музей святителя Луки, который находится на территории Свято-Троицкого женского монастыря, а также посетить экскурсию вдоль реки Салгир и узнать об известных личностях, которые в разные годы проживали в Симферополе.

По случаю праздника свои двери для экскурсантов распахнет самая большая мечеть Крыма - Соборная мечеть в Симферополе. Здесь состоятся две экскурсии, участникам которых покажут отделанное мрамором и сусальным золотом уникальное молитвенное сооружение.

Кроме того, 6 июня можно побывать на исторической прогулке, посвященной символу Симферополя – пчеле-собирателю. А 7 июня посетить экскурсию по бывшей Дворянской улице и узнать о расположенных здесь старинных домах.

На экскурсии ждут всех, кто успел зарегистрироваться.

День города в Симферополе-2026: мероприятия в Детском парке

Детский парк в Симферополе открыли после реконструкции 1 мая. Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обновленный Детский парк также готовит интересную программу по случаю Дня города. 6 и 7 июня здесь состоятся праздничные мероприятия для самых маленьких жителей крымской столицы. Как рассказали КП-Крым в МБУК «Парки столицы», мероприятия начнутся в 11 часов и продлятся до самого вечера.

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