Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 5 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте оборудования. График отключений может изменяться.

Где отключат свет в Симферополе 5 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. ул. Альпинистов, 24-78 , 43-87 ;

ул. Западная, 17-70;

ул. Л. Украинки, 66-90 , 95-101 ;

ул. Станционная, 37-61 , 42-64 ;

ул. Воровского, 24-38а , 27-61 ;

пер. Крутой, 15-55а , 46-84

ул. Москалева, 32-46 , 32а;

ул. Проводников, 1-11 , 2-22/14 ;

ул. Ухтомского, 1-35 , 2-70 ;

пер. Альпинистов, 14-16;

пер. Ухтомского, 1-35 , 2-38 , 6/23;

пер. Проводников, 1-19 , 2-16

ул. Вешняя, 1/15-25 , 2-26 ;

ул. Решидова, 44/11-68 ;

ул. Сакинлер, 37-59 , 40/23-64 ;

ул. Бархатная, 1-26;

ул. Безымянная, 1-25 , 2/31-26 ;

ул. Карадагская, 39-63

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107 ;

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Добросмыслова, 3-11 , 4-14;

ул. Ефимовой, 2-10 , 3-7 ;

ул. Кечкеметская, 107, 109Б, 111-115 , 121;

ул. Судакская, 17-33, 47-59, 61-77;

ул. Алтайская, 1-27 ;

ул. Волочаевская, 1-23 , 2-26 ;

ул. Каширина, 1-24 , 11;

ул. Солдатская, 47-69 , 48-66 ;

ул. Чечеткина, 1-11;

ул. Яковлевой, 1-14;

ул. Сельвинского, 45/22-79 , 48-94 , 85, 87;

пер. Лиственный, 1-15 , 2-12 , 26;

пер. Ефимовой, 6

ул. Кечкеметская, 1-49 , 21Б;

ул. Вилар, 10-54 , 19-61 ;

ул. Садовая, 94-102 , 97-103/9 ;

ул. Стрелковая, 45;

пер. Трамвайный, 6-12 , 7-15

Где отключат свет в Евпатории 5 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

набережная Терешковой;

пл. Фестивальная;

ул. Демышева, 4, 4/2, 4а;

ул. Братьев Буслаевых, 3, 5, 8;

ул. Революции, 42/3/1-63/3/10;

пер. Клубный, 2а, 4

ул. Демышева, 154, 160

ул. Демышева, 136, 132, 132

Бул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

проезд Советский, 1;

проезд Советский, 3;

ул. Демышева, 136, 132, 132Б; 154, 152/1, 160;

пгт Новоозерное:

ул. Героев-Десантников, 2, 2а, торговый павильон

пгт Заозерное:

ул. Каламитская, 57, 57а, 57Б, 61;

ул. Песчаная, 4-57;

ул. Прибрежная, 1-27а;

ул. Садовая, участки №№ 85/42, 85/46, 85/66, 85/199, 85/203, 85/204, 85/304;

ул. Штормовая, 1-19а;

Сакский район, село Уютное:

ул. Прибрежная, 13, 14;

ул. Голубая Волна, 2-16, участки с кадастровыми номерами 195, 417, 418;

ул. Приморская, 1-24, 41, участки с кадастровыми номерами 451, 453;

пр-зд Прибрежный, 1-32;

СПК «Елена-садоводческий», ул. Вишневая, 4;

СПК «Орбита», уч. 49/50;

СПК «Прибой», 2, 29Б, 30Б

Где отключат свет в Алуште 4 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

ул. Партизанская, 42, 40 (контора госзаповедник);

ул. Северная, 1-7;

ул. Костычева,

ул. Пуцатова

село Виноградное:

ул. Нижняя, 1, 2, 3, 4, 5;

ул. Верхняя,

ул. Лесная;

МБУ ГО Алушта «УБГ и КС» НО;

ГУП РК «Черноморнефтегаз»;

ООО «К-Телеком» (базовая станция гора Кастель);

ИП Халич

Где отключат свет в Ялте 5 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

пгт Симеиз:

ш. Симеизское, 3а;

ул. Неуймина, 1, 2, 3, 6, 8-16, 17-23;

ул. Коцюбинского, 2-5, 7, 8;

пер. Колхозный, 2, 6с, 7е

Где отключат свет в Керчи 5 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Карла Маркса, 1, 7-17 , 10-16 ;

ул. Самойленко, 1, 8-14 , 11, 12/1;

ул. Борзенко, 25;

ул. Пролетарская, 11

ул. Короленко, 3-31 , 4-42а ;

ул. Островского, 2-46 , 3-51 ;

ул. Гагарина, 45, 55;

ул. Лучевая, 1а, 2-4а ;

ул. Шевченко, 3-33 , 4-36 ;

ул. Вишневая, 47

ул. Буденного, 9а-11 , 10, 12

Где отключат свет в Феодосии 5 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Горького, 1е (ИП Кальмус), 1к (ФГУП «Росморпорт»)

ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;

ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;

ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;

ул. Пименова, 36;

ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;

ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;

ул. Сейсмическая, 7-27 (нечет, 27а, 10-44 ;

ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;

ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;

ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;

пер. Сейсмический, 1;

пер. Новокарантинный, 5;

пер. Пионерский, 18, 37;

пер. Очаковский, 1-17;

пер. Ванцетти, 2-6

туп. Кирпичный, 1-6

село Наниково:

ул. Виноградная, 1-8;

ул. Дружбы, 1-14, 16, 18, 20;

ул. Заречная, 1-22;

ул. Мира, 1-10, 12-18 ;

ул. Новая, 1-5 , 2;

ул. Озерная, 1-17 ;

ул. Партизанская, 1-29 , 8-22 ;

ул. Подгорная, 2-14 ;

ул. Центральная, 1-32, 34, 36, 38;

пер. Школьный, 1-11;

Где отключат свет в Севастополе 5 июня 2025:

с 9.00 до 11.00

ул. Гавена, 2;

ул. Надежды Островской, 9-19,10-А,10-16,14-А;

пр. Гагарина, 20,22-А

с 13.00 до 15.00

ул. Гавена, 4-18,6-А,8-А,20-А,14-А,14-Б;

ул. Героев Подводников, 12,14;

ул. Надежды Островской, 10,14-А-1/2,18,21

в период с 9.00 до 14.00 на 2 часа

ул. Журналиста Хамадана, 60,64,37-А,25-А,11-21,29,37,59;

ул. Композитора Боголепова, 22-Б,22-А,12-30,36,37-А,35,37,43,1291,1299;

ул. Геннадия Черкашина, 8-12,18,24,1106,3-А,3-7,15,23,87,30-42,29-В,25-А,29;

тупик Хвойный, 4,6,3,5;

ул. Григория Поженяна, 12-22,13-25,31;

СНТ «Победа», 4-16,1074,1312,3,5,11,13,19,1123,806;

ул. Эдуарда Асадова, 4-А,6,12,18,20-28,3,5,9,13,21;

пер. 1-й Хвойный, 4-8,12,16,18,3;

Камышовое шоссе, 620,642,652,684,1258,661,665,669,693,701,1266;

ул. Писателя Аверченко, 12-34,17,19,29,31;

пер. 2-й Хвойный, 2-А,2,3;

ул. Поэта Сельвинского, 4,8,16-26,19/2,3-21,1386,1387;

ул. Петра Градова, 8,20-30,40,42,676,1118,21-А,7-27,35;

ЖСКИЗ «Сосновый бор», 94;

СНТ «Победы», 4-16,1-19

с 9.00 до 15.00

село Фруктовое

ул. Садовая, 6-14,29-Б,29-А,19-43;

ЗАО «Софьи Перовской», уч.648,уч.432,332,340,430,474,уч.423,173,327,331,333, 339, 427.