Дождливую погоду в Крыму прогнозируют до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Праздничные выходные в Крыму могут омрачить грозовые дожди. Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды вплоть до конца этой недели, поэтому, отправляясь на традиционную экскурсию в День России, лучше перестраховаться и взять с собой зонтик или дождевик. Рассказываем, какая будет погода в Крыму на День России 12 июня 2026.

- Так сложилась синоптическая ситуация: влажнонеустойчивая воздушная масса во второй половине дня прогревается и развивается конвекция. Кучево-дождевая облачность, из которой выпадают ливневые дожди и грозы. Поэтому весь период до конца недели будет неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди, - рассказала КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Погода в Крыму на День России 12 июня 2026: где пройдут дожди

Большая вероятность, что «поливать» будет в первую очередь предгорные и восточные районы Крыма. Например, сегодня сильный дождь с громом и молнией наблюдают в Керчи. В понедельник около 20 мм осадков выпало в Бахчисарайском и Белогорском районах. Зато в Симферополе вчера и сегодня - сухо.

- До 12 числа температурный фон однородный: +25+29 градусов тепла, в столице Крыма- +26+27 градусов. Ночные температуры: +14+18, в Симферополе +14+15. Во второй половине дня 12 июня есть вероятность кратковременных локальных грозовых дождей, - уточнила Татьяна Любецкая.

Прохладные выходные: погода в Крыму на День России 2026

Однако в субботу ситуация изменится: синоптики ожидают прохождение над территорией полуострова фронтального раздела, который принесет небольшое похолодание. 13 и 14 июня температура воздуха понизится на 2-3 градуса, в Крым придут более прохладные воздушные массы.

- Ночные температуры существенно не изменятся, а дневные будут +21+26 градусов, - уточнили в гидрометцентре.

А море зовет: температура морской воды в Крыму на День России 12 июня 2026

Морская вода тем временем продолжает прогреваться. Самое теплое сегодня Азовское море и Керченский пролив: уже +21 градус.

На западном побережье и у берегов Севастополя +19 градусов, на южном берегу всего +17, в Феодосии на востоке полуострова +18.

В целом аномальной жары в ближайшее время синоптики не ожидают. Погода будет скорее «умеренно жаркой».

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