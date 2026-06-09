Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 10 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В пресс-службах «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте оборудования. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 10 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Кечкеметская, 1-49 , 21Б;

ул. Вилар, 10-54 , 19-61 , 54/57;

ул. Садовая, 94-102 , 97-103/9 ;

ул. Стрелковая, 40-66 , 45-57 ;

ул. Дорожная, 29-47 , 40-66 ;

пер. Трамвайный, 6-12 , 7-15

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

ул. Маршала Жукова, 1, 22, 32, 51, 6гп;

ул. Ш. Алядина, 23, 44;

ул. Мерхамет, 50;

ул. Къаралез, 20, 30

ул. Санитарная, 1-45 , 2-50 ;

ул. Севастопольская, 94-114

Где отключат свет в Евпатории 10 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

ул. Новоселовская, 1-24;

пр-зд Новоселовский, 1-20;

пр-зд Первомайский, 1-19/11;

ул. 9 Мая, 1-29 ;

ул. 60-летия Октября, 2, 4, 6;

ул. 60-летия Октября/ул. Конституции,

спортивная школа

ул. Конституции 30, 32, 34, 36;

ул. Новоселовская, 1-24;

ул. Мирная, 1-10;

пер. Мирный, 1-18;

пр-зд Новоселовский, 11-30;

пр-зд 9 Мая, 1, 5, 2-22

Где отключат свет в Алуште 10 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

село Малореченское:

ул. Морская,

ул. Парковая,

ул. Виноградная,

ул. Больничная

Где отключат свет в Ялте 10 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

микрорайон Васильевка:

ул. Адаманова, 50;

ул. Субхи, 1, 1с, 5, 6, 12, 14, 17-29 , 18, 33, 45, ФЛ Петров

ул. Блюхера, 4;

ул. Горького, 4-6, 8, 13-17, 42;

пгт Гаспра:

ул. 40 лет Октября, 3г, 5в, 9Б-15 , 21;

пер. Парусный, 2а-5, 7-11 ;

ул. Парусная, 4г, 7, 9, 11, 12а

пгт Симеиз:

ул. Неуймина, 4, 5;

ул. Ганского, 1-4, 4м, 5, 18;

ул. Советская, 22;

ул. Коцюбинского, 2

ул. Красноармейская, 19а

Где отключат свет в Керчи 10 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Войкова, 2;

ул. Спартака, 1-5 , 2-8 ;

ул. Энгельса, 6-16 , 11-13 , 20;

ул. Отдельной Приморской Армии, 13-16;

ул. Суворова, 6-12 , 13, 15, 17;

ул. Розы Люксембург, 3/18, 5-7/19 , 6-14

ул. Фурманова, 10, 12

ул. Свердлова, 19-23 ;

ул. Чернявского, 4а-10;

ул. Кулакова, 53-85 ;

пер. 1 Степной, 5-8, 10;

пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;

пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15

Где отключат свет в Феодосии 10 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Харьковская, 4-26;

ул. Володарского, 15, 15а;

пер. 2 Кочмарский, 15

ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;

ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;

ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;

ул. Пименова, 36;

ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;

ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;

ул. Сейсмическая, 7-27 (нечет, 27а, 10-44 ;

ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;

ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;

ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;

пер. Сейсмический, 1;

пер. Новокарантинный, 5;

пер. Пионерский, 18, 37;

пер. Очаковский, 1-17;

пер. Ванцетти, 2-6

туп. Кирпичный, 1-6

Где отключат свет в Севастополе 10 июня 2025:

в период с 9.00 до 16.00 на 2 часа

ул. Бориса Михайлова, 6,4-Б,11-17,13-А;

ул. Героев Бреста, 21;

ул. Маршала Крылова, 8-Б

ул. Героев Сталинграда, 28;

ул. Маршала Блюхера, 4-Б,4-А;

ул. Героев Сталинграда, 28-Б

поселок Кача

ул. Гастелло, 4-А,4,6,5-А,3,5;

ул. Ударная, 16,2/1,10-В,10-Г,2-А/2,2-Б,2-30,3786,1-52,3821;

ул. Красноармейская, 2-А,2-А/1,2-Г,2-46,13-А,9-А,7/1,1-49,31-А,1493,3646;

ул. Марии Расковой, 14-А,14,11;

ул. Нестерова, 2-А,2-Б,2,10-А,8-20,5-А,3-13;

ул. Первомайская, 2-10,1-А,1-В,2-А,10-А/3,10-А-4,10-А/1,10-А,5-Б,13-Б,9-Б,9-А,9-Г,3-А,3-13,2021;

ул. Осипенко, 22-А,25;

наб. Чкалова, 6-А,4-А,2-8,5-А,1-7;

ул. Покрышкина, 2-А,2

село Вишневое

ул. Качинская, 60

с 9.00 до 16.00

село Ушаковка

ул. Клубная, 2-8,15-А,15-Б,1-9,15;

ул. Неглинная, 2-16,5-А,9-А,2/3,1-11

с 9.00 до 16.00

Дергачи

ТСН СТ «Дружба», 12, 16, 15;

ул. Кроссовая, 2, 8, 14, 16, 6-а, 12-16;

ул. 1-я Беговая, 12-а, 10, 12, 15-а, 19-а, 4, 4-а, 5, 6, 8-а, 15, кад.575, 604, 664;

ул. 2-я Беговая, 11-а, 11, кад.572, 657, 654, 656;

пер. Беговой ,10, 12, кад. 552-556, 586, 553, 585;

проезд Беговой, 12,18, кад.598, 603, 604;

Радарное шоссе, 128;

Лабораторное шоссе, 120, 124, кад.1695.