Кроме того, осужденного оштрафовали. Фото: кадр видео пресс-службы управления ФСБ по РК и Севастополю

В Симферополе жителя Москвы признали виновным в покушении на посредничество во взяточничестве в размере 36,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Ранее москвич работал в банковской сфере на руководящих должностях. Он знал, что коммерческая организация собирается построить 38 индивидуальных жилых домов. Житель столицы решил воспользоваться ситуацией. Мужчина предложил представителям фирмы передать его знакомым должностным лицам в одном из муниципалитетов взятку за выдачу разрешительных документов.

В Крыму москвич передал 36,4 млн рублей в качестве взятки и сел на четыре года

«Сумма взятки составила 36 миллионов 445 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

При попытке передачи денег, которая происходила в Симферополе, москвича задержали сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело. Железнодорожный суд Симферополя признал жителя столицы виновным. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на сумму взятки – на 36,445 млн рублей.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится работа по изобличению всех причастных лиц», – добавили в ФСБ.

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