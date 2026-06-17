Очередная атака киевского режима: над Крымом и другими регионами сбили 157 беспилотников

Часть дронов нейтрализовали над Черным морем Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 17 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 157 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О точном количестве целей, которые были поражены над полуостровом и над акваторией, не сообщается.

БПЛА также нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской и Астраханской областями, в также над Кубанью и Московским регионом.

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