Атака на Крым: в городе Саки от удара украинского дрона погибла женщина

В Крыму в результате удара украинского дрона погибла женщина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ минувшей ночью снова атаковали Крым. К сожалению, погибла женщина. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города, - написал Аксенов.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшей. По его словам, семье будет отказана необходимая помощь и поддержка.

Расследовать атаку ВСУ на крымский город Саки и гибель местной жительницы будет Слественный комитет России. Об этом сообщила пресс-служба СК.

- Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 июня ПВО сбили 249 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны, в том числе над Крымом и Азовским морем.

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