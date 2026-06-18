Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 18 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
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ул. Луначарского, 9;
ул. Маяковского, 25, 27;
пер. Маяковского/ул. Маяковского, 1/27;
пер. Маяковского, 1-11
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город Евпатория:
ул. Мориса Тореза, 8-25;
ул. Токарева, 44а, 52-80/35
ул. 9 Мая, 56/2-64/1;
ул. 9 Мая/ул. Луговая, катодная станция;
ул. Кобылянской, 3/1-40а;
ул. Луговая, 3-5а , 6-30/61, бювет;
ул. Островского, 46/23-71а;
ул. Серова, 57/10-78/12;
ул. Суворова, 3-27;
ул. Тимирязева, 32-40 , 45-59/27 ;
ул. Чапаева, 39-45 ;
ул. Чапаева/ул. Луговая, киоск;
пер. В. Василевской, 2-10/22;
пер. Кобылянской, 3-16/6;
пер. Семашко, 1/27-6/30а;
пер. Суворова, 2-12/14
ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;
ш. Суворовское, 2;
ул. 27 Августа, катодная станция;
ул. 51 Армии, торговые павильоны;
ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;
ул. Аблямит Аджи, 1-62;
ул. Аксарай, 1-62;
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ул. Болекаджи, 1/2-50;
ул. Виноградная, 5а;
ул. Генерала Булатова, 1-12;
ул. Акимова, 25-50, 56
ул. Кангыл, 2/5-8;
ул. Кефе, 1-62;
ул. Къайтарма, 1-62;
ул. М. Нузета, 3-55/42;
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ул. Силифке, 1-12;
ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;
ул. Шукурулла эфенди, 1-26;
ул. Э. Османова, 1-10;
ул. Я. Мемета, 4-12а ;
пер. Салтаба, 7;
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пер. Каховский, 3-15 , 4-8а ;
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пер. Ломанный, 24;
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ш. Феодосийское, 15, 35, 36-50 , 41-47 , 55;
ул. Юзобинская, 8-16 , 13-27а , 24/1-28 ;
ул. Восточная, 6-16 , 34;
Лодочный причал «Любительский» 258
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ш. Керченское, 74, 75, 83;
ул. Дружбы, 34 (ООО «К-телеком»), 42г;
ул. Семашко, 4-8 , 7-45 ,
ул. 3 Кавалерийского корпуса, 3-5;
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пер. Школьный, 1-11
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ул. Блюхера, 4-А;
ул. Бориса Михайлова, 6,12;
ул. Маршала Крылова, 8-А,10,9-15;
ул. Пролетарская, 19-25
с 10.00 до 12.00
ул. Героев Сталинграда, 47,50
пр. Генерала Острякова, 2-20;
ул. Олега Кошевого, 2,4
с 9.00 до 12.00
Юхарина балка, 6,86,106,762,3,311;
СНТ «Строитель- 3», 26,82,248,344,79,265,345
с 13.00 до 16.00
Юхарина балка, 1,5,26-А,38,44-48,78,88,90,102,120,998,81,89,91;
СНТ «Ямал», 16,3,45,503;
СНТ «Сатурн-2», 28-А,521;
СНТ «Гранат», 21,24,25,29,92,96,98,101,102,104,210,218,95-А,92-Б,101-А,209;
СНТ «Подорожник», 1
с 10.00 до 13.00
село Андреевка
ул. Верхняя, 1-19, 31, 30-38, 12, 23, 25, 29, 37-43, 51, 49, 43-а, 45-б, кад. 123, 358, 945, 951;
ул. Уютная, 2-22, 7-23;
ул. Усадебная, 2-18, 18-а, 20-а, 22-26, 30-38, 1-в, 15-а, 3-9, 19, 21, 31, 21-а, 29, 17-а, 23, 41, 43, 43-а, 48, 25, 45-б, 47-А-2, кад. 123, 124, 127, 398;
ул. Морская, 6-а, 6-б, 13;
ул. Майская, 58-а;
СТ «Лукулл».