Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 18 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 18 июня 2026:

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105;

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22

ул. Севастопольская, 112-152 ;

ул. Залесская, 1-15 , 2, 2а;

ул. Баррикадная, 1, 2;

ул. Шевченко, 1-23 , 2-36 ;

ул. Бастионная, 3-25 , 8-54 ;

пер. Бастионный, 1-39 , 2-44

ул. Гоголя, 22-38 ;

ул. Гоголя/пер. Маяковского, 38/2;

ул. Желябова, 21-38;

ул. Луначарского, 9;

ул. Маяковского, 25, 27;

пер. Маяковского/ул. Маяковского, 1/27;

пер. Маяковского, 1-11

Где отключат свет в Евпатории 18 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

ул. 9 Мая, 56/2-64/1;

ул. 9 Мая/ул. Луговая, катодная станция;

ул. Кобылянской, 3/1-40а;

ул. Луговая, 3-5а , 6-30/61, бювет;

ул. Островского, 46/23-71а;

ул. Серова, 57/10-78/12;

ул. Суворова, 3-27;

ул. Тимирязева, 32-40 , 45-59/27 ;

ул. Чапаева, 39-45 ;

ул. Чапаева/ул. Луговая, киоск;

пер. В. Василевской, 2-10/22;

пер. Кобылянской, 3-16/6;

пер. Семашко, 1/27-6/30а;

пер. Суворова, 2-12/14

ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;

ш. Суворовское, 2;

ул. 27 Августа, катодная станция;

ул. 51 Армии, торговые павильоны;

ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;

ул. Аблямит Аджи, 1-62;

ул. Аксарай, 1-62;

ул. З. Бекировой,1/49, 2/51, 11-21;

ул. Болекаджи, 1/2-50;

ул. Виноградная, 5а;

ул. Генерала Булатова, 1-12;

ул. Акимова, 25-50, 56

ул. Кангыл, 2/5-8;

ул. Кефе, 1-62;

ул. Къайтарма, 1-62;

ул. М. Нузета, 3-55/42;

ул. Миллет, 21/6;

ул. Салтаба, 2/4-44 , 3/1;

ул. Силифке, 1-12;

ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;

ул. Шукурулла эфенди, 1-26;

ул. Э. Османова, 1-10;

ул. Я. Мемета, 4-12а ;

пер. Салтаба, 7;

пр-д Салтаба, 1-10

ул. Володарского, 20, 35, 35А;

ул. Дм. Ульянова, 1/2, 1а, 1Б, 2Б, 3, торг. места;

ул. Колхозная, 2, 4, 5.

Где отключат свет в Алуште 18 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

ул. 60 лет СССР, 1-13;

ГСК-2, Санитарно-эпидемиологическая служба

Где отключат свет в Ялте 18 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

шоссе Бахчисарайское, 30, 34, 47, 49

мкр-н Васильевка:

ул. Белобродского, 1/16-13 , 2-22 ;

ул. Изобильная, 9, 9г, 15, ФЛ Мусиенко;

ул. Свердлова, 75;

ул. Пролетарская, 3Б-13 , 10, 12, 14, 17, 18, 20, 26с, 28;

пер. Пролетарский, 1-5 , 6-14

Где отключат свет в Керчи 18 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Блюхера, 13

ул. Нижняя, 1а-33 ;

ул. Средняя, 1а-43 ;

ул. Верхняя, 1а-51 , 2а-14 , 26-46

ул. Еременко, 38-41, 44;

ул. Юных Ленинцев, 17-21 ;

ул. Гайдара, 15/17

ул. Фрунзе, 10-30 , 11-23 ;

ул. Шевякова, 24-46 , 37-61 ;

пер. Гвардейский, 3-19 , 4-40 ;

пер. Каховский, 3-15 , 4-8а ;

пер. П. Ангелиной, 2-32 , 3-35 ;

пер. Ломанный, 24;

пер. Алебастровый, 12-22 , 13-19/2 ;

пер. Ломоносова, 3-21 , 4-14

ш. Феодосийское, 15, 35, 36-50 , 41-47 , 55;

ул. Юзобинская, 8-16 , 13-27а , 24/1-28 ;

ул. Восточная, 6-16 , 34;

Лодочный причал «Любительский» 258

Где отключат свет в Феодосии 18 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ш. Керченское, 74, 75, 83;

ул. Дружбы, 34 (ООО «К-телеком»), 42г;

ул. Семашко, 4-8 , 7-45 ,

ул. 3 Кавалерийского корпуса, 3-5;

ул. Пушкина, 7, 9, 12, 14, 16;

пер. 3 Щебетовский, 1-14

пгт Щебетовка:

ул. Ленина, 1, 1а, 2а, 7-25 ;

ул. Мира, 3-20, 22-36 ;

ул. Школьная, 3-11, 13, 15, 17;

пер. Октябрьский, 5

село Наниково:

ул. Виноградная, 1-8;

ул. Дружбы, 1-14, 16, 18, 20;

ул. Заречная, 1-22;

ул. Мира, 1-10, 12-18 ;

ул. Новая, 1-5 , 2;

ул. Озерная, 1-17 ;

ул. Партизанская, 1-29 , 8-22 ;

ул. Подгорная, 2-14 ;

ул. Центральная, 1-32, 34, 36, 38;

пер. Школьный, 1-11

Где отключат свет в Севастополе 18 июня 2025:

с 9.00 до 13.00

ул. Блюхера, 4-А;

ул. Бориса Михайлова, 6,12;

ул. Маршала Крылова, 8-А,10,9-15;

ул. Пролетарская, 19-25

с 10.00 до 12.00

ул. Героев Сталинграда, 47,50

пр. Генерала Острякова, 2-20;

ул. Олега Кошевого, 2,4

с 9.00 до 12.00

Юхарина балка, 6,86,106,762,3,311;

СНТ «Строитель- 3», 26,82,248,344,79,265,345

с 13.00 до 16.00

Юхарина балка, 1,5,26-А,38,44-48,78,88,90,102,120,998,81,89,91;

СНТ «Ямал», 16,3,45,503;

СНТ «Сатурн-2», 28-А,521;

СНТ «Гранат», 21,24,25,29,92,96,98,101,102,104,210,218,95-А,92-Б,101-А,209;

СНТ «Подорожник», 1

с 10.00 до 13.00

село Андреевка

ул. Верхняя, 1-19, 31, 30-38, 12, 23, 25, 29, 37-43, 51, 49, 43-а, 45-б, кад. 123, 358, 945, 951;

ул. Уютная, 2-22, 7-23;

ул. Усадебная, 2-18, 18-а, 20-а, 22-26, 30-38, 1-в, 15-а, 3-9, 19, 21, 31, 21-а, 29, 17-а, 23, 41, 43, 43-а, 48, 25, 45-б, 47-А-2, кад. 123, 124, 127, 398;

ул. Морская, 6-а, 6-б, 13;

ул. Майская, 58-а;

СТ «Лукулл».