Фестиваль "Природа искусства" пройдет в цветущих лавандовых полях. Фото: Севастопольский бал/Вконтакте

Полюбившийся многим молодежный фестиваль «Таврида.Арт» в этом году впервые сменит локацию и пройдет не в Крыму. Тем не менее в Судаке продолжит работать арт-кластер и летние школы академии «Меганом». В то же время крымчан и гостей полуострова ждут и другие мероприятия: фестиваль в цветущей лаванде, летнего солнцестояния, джаза и вкусной еды. Рассказываем, какие фестивали пройдут в Крыму летом 2026.

Фестивали в Крыму в июне 2026: фантастика и искусство

Фестиваль «Летнее солнцестояние» уже в ближайшие дни развернется в Байдарской долине. Он посвящен празднованию дня Ивана Купалы – одному из главных праздников древних славян. Гостей ждут прыжки через костер, хороводы, хождение по углям, молодецкие забавы, а также ярмарка ремесел и мастер-классы по изготовлению талисманов.

Место проведения: село Передовое

Время: 19-21 июня.

Клуб фантастов Крыма традиционно соберется в Феодосии на фестиваль «Фанданго-2026». Его участниками станут писатели и любители фантастики не только из Крыма, но из других регионов. В программе - презентации новых произведений, семинары для авторов, круглые столы и дискуссии на тему путешествий во времени, фантастических предсказаний и трендах в региональной и российской фантастике. Регистрация для участия в мероприятиях возможна на сайте организаторов.

Место проведения: Феодосия

Дата: 22-28 июня

Фестиваль "Летнее солнцестояние" пройдет в Байдарской долине. Фото со страницы фестиваля во Вконтакте

Фестиваль «Природа Искусства» в цветущей лаванде ждет гостей на настоящий праздник счастья и романтики. В сиреневых полях села Красный мак прозвучит современная классика, джаз и латина, а также опера и балет.

Из-за нестандартной весны и прохладного начала лета сроки цветения лаванды несколько сдвинулись, поэтому организаторы перенесли мероприятия на 27 и 28 июня, а также 4 и 5 июля. Все билеты действительны.

Место проведения: село Красный мак, Бахчисарайский район.

Время: 27 и 28 июня, 4 и 5 июля.

Фестивали в Крыму в июле 2026: музыка и спорт

В 25-й раз в июле в Ялте пройдет танцевально-музыкальный фестиваль «Ялта Лето Джем» (Yalta Summer Jam), который соберет танцоров, ди-джеев, битмейкеров и музыкантов со всей страны. Программа мероприятий рассчитана на четыре дня и включает в себя мастер-классы, танцевальные баттлы под живой звук, всероссийские соревнования по брейкингу и вечеринки.

Место проведения: Ялта

Время: 9-12 июля.

Парк «Экстрим Крым» приглашает влюбленные пары сказать те самые главные три слова на фестивале «Свидание», который пройдет с 3 по 5 июля. А также приобщиться к прекрасному в рамках кинопоказов фестиваля семейного кино (10-12 июля). Кроме того, гостей ждут традиционные «Игры.Extreme Крым» (20-26 июля) с масштабными соревнованиями на земле, в воде и в воздухе.

Кульминацией сезона станет музыкальный фестиваль «Extreme Крым», который пройдет с 14 по 16 августа.

Место проведения: пгт. Оленевка.

Фестивали в Крыму в августе 2026: джаз у моря

Джазмен из США Стивен Митчелл выступит на фестивале в Крыму. Фото: Анна КИРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль-маркет «Скажите джаз» ждет гостей в Коктебеле в середине августа. Небольшой поселок у моря на два дня погрузится в атмосферу живой музыки в стиле джаз, блюз, свинг, фанк и босанова. На фестивале выступят музыканты из Крыма, Санкт-Петербурга, Москвы, а также США (джазовый исполнитель Стивен Митчелл). Имена некоторых участников организаторы пока держат в секрете.

В рамках фестиваля состоятся дегустации крымских сыров и вин, а также мастер-классы и ярмарка сувениров от крымских умельцев.

Место проведения: пгт. Коктебель

Время: 15-16 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезда «Интернов» и Трофим: звездная афиша Крыма и Севастополя на июнь 2026

«Я бы рекомендовал Трампу отдохнуть в Саках»: американский джазмен поделился своими впечатлениями о Крыме