Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 19 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте оборудования. График отключений может корректироваться.
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ул. Серова, 57/10-78/12;
ул. Суворова, 3-27;
ул. Тимирязева, 32-40 , 45-59/27 ;
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пер. В. Василевской, 2-10/22;
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ул. Пименова, 36;
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ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;
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ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;
ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;
пер. Сейсмический, 1;
пер. Новокарантинный, 5;
пер. Пионерский, 18, 37;
пер. Очаковский, 1-17;
пер. Ванцетти, 2-6
туп. Кирпичный, 1-6
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ул. Мира, 2-72;
ул. Керченская, 64, 89-139 ;
ул. Львовская, 19;
пер. Степной, 5, 6;
ООО СЗ «Просторы Крыма»;
ООО «ПП «Актив металл»;
ФКУ Управление Дорог «Тамань»
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ул. Циолковского, 9-13
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ул. Генерала Мельника, 50-А,62-Б,64-А,88-Д,84-Б,84-В,9-А,305,665,1265,1297;
ул. Пластунская, 194-206,153-169,1324;
проезд Пластунский, 32-78,31-47,92-А,662-кад,70-Б,66,53-59,67-71;
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