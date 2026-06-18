Свет отключат на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 19 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте оборудования. График отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 19 июня 2026:

ул. Радио, 11-13 , 12-18 , 25/29-35 , 26/31-40 ;

ул. Куйбышева, 161-179 , 183;

ул. Шалфейная, 90-118 , 93-119 ;

ул. Кечкеметская, 80/1;

ул. Авангардная, 35, 36-40/18 , 37;

ул. Гастелло, 4-38 ;

ул. Макаренко, 26-32 ;

ул. Молодежная, 113;

ул. Вишневая, 65-103 , 90-104 ;

пер. Вишневый, 1-23 , 20-24

ул. 8 Марта, 70-98 , 97-133 ;

ул. Чехова, 73, 94-102 , 97/106-107

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а; ТП-168 Л-5

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22;

ул. Гоголя, 22-38;

ул. Гоголя/пер. Маяковского, 38/2;

ул. Желябова, 21-38;

ул. Луначарского, 9;

ул. Маяковского, 25, 27;

пер. Маяковского/ул. Маяковского, 1/27;

пер. Маяковского, 1-11

Где отключат свет в Евпатории 19 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Мориса Тореза, 8-25;

ул. Токарева, 44а, 52-80/35

ул. 9 Мая, 56/2-64/1;

ул. 9 Мая/ул. Луговая, катодная станция;

ул. Кобылянской, 3/1-40а;

ул. Луговая, 3-5а , 6-30/61, бювет;

ул. Островского, 46/23-71а;

ул. Серова, 57/10-78/12;

ул. Суворова, 3-27;

ул. Тимирязева, 32-40 , 45-59/27 ;

ул. Чапаева, 39-45 ;

ул. Чапаева/ул. Луговая, киоск;

пер. В. Василевской, 2-10/22;

пер. Кобылянской, 3-16/6;

пер. Семашко, 1/27-6/30а;

пер. Суворова, 2-12/14

ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;

ш. Суворовское, 2;

ул. 27 Августа, катодная станция;

ул. 51 Армии, торговые павильоны;

ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;

ул. Аблямит Аджи, 1-62;

ул. Аксарай, 1-62;

ул. З. Бекировой,1/49, 2/51, 11-21;

ул. Болекаджи, 1/2-50;

ул. Виноградная, 5а;

ул. Генерала Булатова, 1-12;

ул. Акимова, 25-50, 56

ул. Кангыл, 2/5-8;

ул. Кефе, 1-62;

ул. Къайтарма, 1-62;

ул. М. Нузета, 3-55/42;

ул. Миллет, 21/6;

ул. Салтаба, 2/4-44 , 3/1;

ул. Силифке, 1-12;

ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;

ул. Шукурулла эфенди, 1-26;

ул. Э. Османова, 1-10;

ул. Я. Мемета, 4-12а ;

пер. Салтаба, 7;

пр-д Салтаба, 1-10;

ул. Башенная, 1-14а;

ул. Коммунальная, 1/3-13;

ул. Некрасова, 14-35;

ул. Сытникова, 3-14/65;

ул. Ясельная, 1-20/3а;

пер. Новый, 1-13а

Где отключат свет в Ялте 18 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

шоссе Бахчисарайское, 30, 34, 47, 49

микрорайон Васильевка:

ул. Белобродского, 1/16-13 , 2-22 ;

ул. Изобильная, 9, 9г, 15, ФЛ Мусиенко;

ул. Свердлова, 75;

ул. Пролетарская, 3Б-13 , 10, 12, 14, 17, 18, 20, 26с, 28;

пер. Пролетарский, 1-5 , 6-14

Где отключат свет в Керчи 18 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Блюхера, 13

ул. Нижняя, 1а-33 ;

ул. Средняя, 1а-43 ;

ул. Верхняя, 1а-51 , 2а-14 , 26-46

ул. Еременко, 38-41, 44;

ул. Юных Ленинцев, 17-21 ;

ул. Гайдара, 15/17

ул. Фрунзе, 10-30 , 11-23 ;

ул. Шевякова, 24-46 , 37-61 ;

пер. Гвардейский, 3-19 , 4-40 ;

пер. Каховский, 3-15 , 4-8а ;

пер. П. Ангелиной, 2-32 , 3-35 ;

пер. Ломанный, 24;

пер. Алебастровый, 12-22 , 13-19/2 ;

пер. Ломоносова, 3-21 , 4-14

ш. Феодосийское, 15, 35, 36-50 , 41-47 , 55;

ул. Юзобинская, 8-16 , 13-27а , 24/1-28 ;

ул. Восточная, 6-16 , 34;

Лодочный причал «Любительский» 258

Где отключат свет в Феодосии 19 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

ул. Нахимова, 68-116 , 71-121 ;

ул. Чехова, 63-81 , 66, 78-102 ;

ул. Гоголя, 4-14 , 7-29 ;

ул. Пименова, 36;

ул. Тимирязева, 31, 42, 58, 58а;

ул. Поперечная, 14-50 , 19-47 ;

ул. Сейсмическая, 7-27, 27а, 10-44 ;

ул. Новокарантинная, 31-43 ; 36-44 ;

ул. Борисова, 11-33 , 24-36 ;

ул. Очаковская, 1-25 , 2-10 ;

пер. Сейсмический, 1;

пер. Новокарантинный, 5;

пер. Пионерский, 18, 37;

пер. Очаковский, 1-17;

пер. Ванцетти, 2-6

туп. Кирпичный, 1-6

пгт Приморский:

ул. Мира, 2-72;

ул. Керченская, 64, 89-139 ;

ул. Львовская, 19;

пер. Степной, 5, 6;

ООО СЗ «Просторы Крыма»;

ООО «ПП «Актив металл»;

ФКУ Управление Дорог «Тамань»

Где отключат свет в Севастополе 19 июня 2025:

с 9.00 до 14.00

ул. Малышкина, 32/1,18-А,28/2,32-А,12-36,1-А,7-А,1-37;

ул. Циолковского, 9-13

с 11.00 до 14.00

ул. Генерала Мельника, 50-А,62-Б,64-А,88-Д,84-Б,84-В,9-А,305,665,1265,1297;

ул. Пластунская, 194-206,153-169,1324;

проезд Пластунский, 32-78,31-47,92-А,662-кад,70-Б,66,53-59,67-71;

ул. Генерала Мельника,18-А,18-Б,30-А,36-А,44-А,8-18;

ул. Ревякина,101-А;

ул. Бирюлева, 99;

пер. Генерала Мельника, 54-А,1268,1267

с 9.00 до 14.00

ул. Волынская,24/1;

ул. Гармаша,94-118,119-139;

ул. Жерве,12;

ул. Героев Севастополя,62;

ул. Севская,6-14,3-13;

ул. Карла Либкнехта,58-82,49-77

с 8.30 до 17.30

ул. Абрикосовая, 3,11,15,39,41;

ул. Гранатная, 12-А/1,12-А/2,2-28,3,13,21

с 9.00 до 18.00

село Верхнесадовое

ул. Титова, 38/1,36-48,1672,50/1,61/3,43-61.