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Общество19 июня 2026 13:41

Ученые разгадывают тайну древних погребальных обрядов: в Севастополе нашли свинцовые урны с именами умершихфото

Археологи обнаружили в Севастополе уникальное захоронение со свинцовыми урнами
Юлия МАРКИНА
Под плитой со скамейками оказалось погребение представителей херсонесской знати. Фото предоставлено Виктором Вахонеевым.

Под плитой со скамейками оказалось погребение представителей херсонесской знати. Фото предоставлено Виктором Вахонеевым.

Уникальный погребальный комплекс II века н.э. обнаружили археологи в южном пригороде Херсонеса Таврического. Он выполнен в виде полукруглой площадки для отдыха – экседры, которые во времена древних греков устанавливали вдоль священных путей к храмам, а в Римской империи – у дорог, ведущих в город через кладбище.

ЕДИНСТВЕННАЯ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Обычно экседры располагались рядом с погребениями, чтобы путники могли преклонить голову перед похороненными там выдающимися горожанами. Но херсонесская конструкция удивила: захоронение оказалось под ней, рассказал КП-Крым старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев, участвовавший в раскопках. Находка, по его словам, является первой и пока единственной подобной в Северном Причерноморье.

- Всего известно около 150 таких экседр. Самые известные – их семь - были найдены в Помпеях. И все они сопровождали погребальные комплексы, - рассказал Виктор Вахонеев.

Над погребением путники или родственники могли присесть на скамейки. Фото предоставлено Викторм Вахонеевым.

Над погребением путники или родственники могли присесть на скамейки. Фото предоставлено Викторм Вахонеевым.

Херсонесская экседра состоит из семи каменных скамеек с ножками в виде лап льва. Сбоку- вход в гробницу, которая принадлежала определенно знатной семье, жившей в Древнем Херсонесе в первой половине II века н.э.

- Внутри экседры находились четыре саркофага. При этом часть погребений была сделана по обряду ингумации, то есть трупоположения, а часть - по обряду кремации. В том числе один из саркофагов был практически весь забит свинцовыми и керамическими урнами с прахом, - рассказал ученый. - Мы пока не до конца понимаем, почему одних хоронили в свинцовых урнах, а других - в керамических. Это одна из тех загадок, которые предстоит открыть.

НАНОН, ДИОСКУРИД, АНТИСФЕН...

Но самое интересное – на четырех из восьми свинцовых урн были надписи с именами захороненных.

- За всю историю Херсонеса было найдено всего шесть подобных подписанных урн. В основном это находки дореволюционные. И вот мы добавили еще четыре. Для чего их подписывали? По-видимому, это метка непосредственно для близких родственников, чтобы понимать, в какой урне чей прах находится. Одно из имен на урне, кстати, достаточно редкое и впервые встречено в Херсонесе – это Антисфен. А вот Диоскурид и Нанон, наоборот, хорошо известны.

На урнах с прахом археологи прочли имена. Фото предоставлено Виктором Вахонеевым

На урнах с прахом археологи прочли имена. Фото предоставлено Виктором Вахонеевым

Кремация тел усопших в Херсонесе была доступна только богатым семьям. Для этого нанимали специалистов-крематоров, которые выкапывали яму и разводили погребальный костер. После процедуры, которая занимала 6-7 часов, прах собирали в урну и захоранивали в землю, обкладывая камнями в форме ящика, или укладывали в нишу в фамильном склепе.

- Херсонесская экседра объединила все эти особенности. Этим она и выделяется среди всех остальных известных на сегодняшний день. Кстати, по своим параметрам, она является практически копией той экседры, которые ученые раскопали в городе Ксантос на юге современной Турции. Но та была не единичным сооружением, она стояла вдоль дороги и к ней примыкали другие погребальные сооружения.

Ножки каменных скамеек сделаны в виде львиных лап. Фото предоставлено Виктором Вахонеевым.

Ножки каменных скамеек сделаны в виде львиных лап. Фото предоставлено Виктором Вахонеевым.

УШЕДШАЯ ПОД ВОДУ

За две тысячи лет уровень моря значительно поднялся, и во время раскопок археологам пришлось постоянно откачивать воду. Поэтому, чтобы иметь возможность экспонировать найденную экседру, ее разобрали и переместили на поверхность. Сейчас можно увидеть перед современным зданием Музея античности и Византии в Новом Херсонесе.

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