Под плитой со скамейками оказалось погребение представителей херсонесской знати. Фото предоставлено Виктором Вахонеевым.

Уникальный погребальный комплекс II века н.э. обнаружили археологи в южном пригороде Херсонеса Таврического. Он выполнен в виде полукруглой площадки для отдыха – экседры, которые во времена древних греков устанавливали вдоль священных путей к храмам, а в Римской империи – у дорог, ведущих в город через кладбище.

ЕДИНСТВЕННАЯ В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

Обычно экседры располагались рядом с погребениями, чтобы путники могли преклонить голову перед похороненными там выдающимися горожанами. Но херсонесская конструкция удивила: захоронение оказалось под ней, рассказал КП-Крым старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев, участвовавший в раскопках. Находка, по его словам, является первой и пока единственной подобной в Северном Причерноморье.

- Всего известно около 150 таких экседр. Самые известные – их семь - были найдены в Помпеях. И все они сопровождали погребальные комплексы, - рассказал Виктор Вахонеев.

Над погребением путники или родственники могли присесть на скамейки. Фото предоставлено Викторм Вахонеевым.

Херсонесская экседра состоит из семи каменных скамеек с ножками в виде лап льва. Сбоку- вход в гробницу, которая принадлежала определенно знатной семье, жившей в Древнем Херсонесе в первой половине II века н.э.

- Внутри экседры находились четыре саркофага. При этом часть погребений была сделана по обряду ингумации, то есть трупоположения, а часть - по обряду кремации. В том числе один из саркофагов был практически весь забит свинцовыми и керамическими урнами с прахом, - рассказал ученый. - Мы пока не до конца понимаем, почему одних хоронили в свинцовых урнах, а других - в керамических. Это одна из тех загадок, которые предстоит открыть.

НАНОН, ДИОСКУРИД, АНТИСФЕН...

Но самое интересное – на четырех из восьми свинцовых урн были надписи с именами захороненных.

- За всю историю Херсонеса было найдено всего шесть подобных подписанных урн. В основном это находки дореволюционные. И вот мы добавили еще четыре. Для чего их подписывали? По-видимому, это метка непосредственно для близких родственников, чтобы понимать, в какой урне чей прах находится. Одно из имен на урне, кстати, достаточно редкое и впервые встречено в Херсонесе – это Антисфен. А вот Диоскурид и Нанон, наоборот, хорошо известны.

На урнах с прахом археологи прочли имена. Фото предоставлено Виктором Вахонеевым

Кремация тел усопших в Херсонесе была доступна только богатым семьям. Для этого нанимали специалистов-крематоров, которые выкапывали яму и разводили погребальный костер. После процедуры, которая занимала 6-7 часов, прах собирали в урну и захоранивали в землю, обкладывая камнями в форме ящика, или укладывали в нишу в фамильном склепе.

- Херсонесская экседра объединила все эти особенности. Этим она и выделяется среди всех остальных известных на сегодняшний день. Кстати, по своим параметрам, она является практически копией той экседры, которые ученые раскопали в городе Ксантос на юге современной Турции. Но та была не единичным сооружением, она стояла вдоль дороги и к ней примыкали другие погребальные сооружения.

Ножки каменных скамеек сделаны в виде львиных лап. Фото предоставлено Виктором Вахонеевым.

УШЕДШАЯ ПОД ВОДУ

За две тысячи лет уровень моря значительно поднялся, и во время раскопок археологам пришлось постоянно откачивать воду. Поэтому, чтобы иметь возможность экспонировать найденную экседру, ее разобрали и переместили на поверхность. Сейчас можно увидеть перед современным зданием Музея античности и Византии в Новом Херсонесе.

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