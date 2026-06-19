Инцидент вызвал бурную реакцию пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе водитель общественного транспорта выгнал пожилого мужчину из автобуса из-за неприятного запаха.

Наблюдавшие за произошедшим пассажиры отмечают, что мужчина никому не мешал, и если бы не реакция водителя, спокойно вышел бы на своей остановке.

Водитель выгнал пассажира из автобуса в Симферополе

- Там вон Салгир, иди помойся, - насмешливо бросил водитель, когда остановил транспортное средство и потребовал пожилого мужчину выйти.

Инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Многие были возмущены поступком водителя и считают, что его нужно наказать.

Один из участников обсуждения пишет, что в любой ситуации нужно оставаться людьми.

Дедушке пришлось выйти из автобуса, хотя, некоторые пассажиры отметили, что запах им не мешал. Фото: "Черный список. Симферополь"

- Водитель мог бы тактично предложить пересесть к окну или просто ехать до конечной. А тут высадил, да еще и с такой издевательской фразой!

- Это надо отправить выше, водителя должны наказать за такое.

В то же время есть и те, кто считает, что водитель поступил правильно, не став терпеть неприятный запах в салоне.

Вызвала вопросы и реакция остальных пассажиров.

- Почему промолчали? - недоумевают некоторые.

ОФИЦИАЛЬНО

В правилах пользования городским, пригородным и междугородним транспортом общественного пользования ГУП РК «КРЫМТРОЛЛЕЙБУС» указано, что пассажирам запрещено проезжать в общественном транспорте в пачкающейся одежде, провозить зловонные и опасные вещества, а также вещи, загрязняющие транспортное средство или одежду пассажиров.

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