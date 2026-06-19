Пора на море: на выходных в Крыму воздух прогреется +30 градусов

На полуострове ожидается долгожданная знойная погода Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Крымское лето, наконец-то, вступает в свои законные права. На выходных на полуострове ожидается долгожданная знойная погода - идеальная для поездок на море.

НАКОНЕЦ-ТО ЖАРКО

Как рассказала «КП-Крым» начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая, с пятницы полуостров полностью попадет под влияние восточной периферии Азорского антициклона. Этот могучий атмосферный гигант приготовил для отдыхающих настоящий подарок - никаких осадков, только солнце, море и легкий бриз. Правда, вечера и ночи по-прежнему будут прохладными.

- На выходных осадков не ждите даже в горах. Будет устойчивая сухая погода, - отмечает синоптик.

При этом на побережье днем термометры покажут +25…+30°. В горных районах заметно прохладнее - до +18…+23°. А вот ночью во многих районах Крыма ожидается около +13…+18°.

Также будет северо-западный ветер с порывами до 3-8 м/с ночью и до 12 - днем.

КАК ВОДИЧКА?

Температура воды в Керченском проливе сейчас + 22 градуса, а Азовское море уже прогрелось до + 23! В Евпатории морская вода + 20 градусов, в Севастополе море прогрелось до +21. В Ялте и Феодосии в море сейчас +18 градусов, а самая холодная вода в Алуште - всего 17 градусов.

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