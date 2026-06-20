Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Российские военные и средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Севастополе. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, удалось уничтожить 20 вражеских дронов.
Благо, жертв и разрушений нет.
- Наши военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отработали четко. Всего сбито 20 БПЛА, - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, средства противовоздушной обороны и мобильные группы были задействованы в разных районах города-героя. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.
Напомним, что всего за минувшую ночь, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 187 украинских беспилотников. Севастополь стал одним из ключевых направлений атаки, однако система ПВО показала высокую эффективность.
Губернатор поблагодарил военных за хорошую работу и призвал жителей сохранять спокойствие, доверяя только официальным источникам информации.
Над Севастополем перехватили и уничтожили 20 БПЛА 20 июня
Средства ПВО и мобильные группы были задействованы в разных районах города-героя
Российские военные и средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Севастополе. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, удалось уничтожить 20 вражеских дронов.
Благо, жертв и разрушений нет.
- Наши военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отработали четко. Всего сбито 20 БПЛА, - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, средства противовоздушной обороны и мобильные группы были задействованы в разных районах города-героя. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.
Напомним, что всего за минувшую ночь, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 187 украинских беспилотников. Севастополь стал одним из ключевых направлений атаки, однако система ПВО показала высокую эффективность.
Губернатор поблагодарил военных за хорошую работу и призвал жителей сохранять спокойствие, доверяя только официальным источникам информации.