Жертв и разрушений нет. Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные и средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Севастополе. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, удалось уничтожить 20 вражеских дронов.

Благо, жертв и разрушений нет.

- Наши военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отработали четко. Всего сбито 20 БПЛА, - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны и мобильные группы были задействованы в разных районах города-героя. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Напомним, что всего за минувшую ночь, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 187 украинских беспилотников. Севастополь стал одним из ключевых направлений атаки, однако система ПВО показала высокую эффективность.

Губернатор поблагодарил военных за хорошую работу и призвал жителей сохранять спокойствие, доверяя только официальным источникам информации.

Над Севастополем перехватили и уничтожили 20 БПЛА 20 июня

Средства ПВО и мобильные группы были задействованы в разных районах города-героя

Российские военные и средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Севастополе. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, удалось уничтожить 20 вражеских дронов.

Благо, жертв и разрушений нет.

- Наши военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отработали четко. Всего сбито 20 БПЛА, - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны и мобильные группы были задействованы в разных районах города-героя. Информации о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Напомним, что всего за минувшую ночь, по данным Минобороны РФ, над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 187 украинских беспилотников. Севастополь стал одним из ключевых направлений атаки, однако система ПВО показала высокую эффективность.

Губернатор поблагодарил военных за хорошую работу и призвал жителей сохранять спокойствие, доверяя только официальным источникам информации.