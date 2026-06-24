Электричество в Севастополе обещают восстановить до 25 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крым и Севастополь переживают не самый легкий период. Ежедневные атаки беспилотников повреждают энергосистему и отражается на промышленности. Рассказываем, что происходит в Крыму 24 июня 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 24 июня 2026 года

По данным Минобороны РФ, за ночь системами ПВО было перехвачено и уничтожено 323 украинских беспилотника. Атака затронула не только полуостров, но и акватории Азовского и Черного морей, а также другие регионы России. Однако часть дронов, судя по всему, достигла целей.

Самые серьезные последствия зафиксированы в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев отметил:

- Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. Нас не запугать отсутствием света, - написал в своем канале.

Однако атаки не ограничились Севастополем. По данным мониторинговых каналов и очевидцев, ночью гремело практически по всему Крыму.

Отключение света в Севастополе 24 июня 2026 года

Главное последствие ночной атаки - масштабные перебои с электроснабжением. Из-за повреждения энергообъектов Севастополь утром 24 июня полностью остался без света. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, в результате атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры произошли перебои с электроснабжением.

Так, из-за отсутствия напряжения в Севастополе троллейбусы утром не вышли на линии. В Северной стороне, Инкермане и Орлином детские сады работают штатно. В остальных районах - только дежурные группы. Власти рекомендуют использовать гаджеты только для экстренной связи. Энергетики обещают вернуть свет ориентировочно к 25 июня.

Кроме того, сегодня из-за отключений света не работают объекты Музея обороны Севастополя. Территория Мемориальных комплексов «Сапун гора» и «Малахов курган» будет открыта для посещения, прогулок и самостоятельного осмотра — до 20:00.

Отключение света в Крыму 24 июня 2026 года

В «Крымэнерго» сообщили, что без света остались западные и северные муниципалитеты: Евпатория, Саки, Джанкой, а также Джанкойский и Сакский районы. Также отключения затронули Симферополь, Ялту, Алушту, Феодосию, Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский и Кировский районы. В Евпатории и Армянске из-за этого возникли перебои с водой.

Обстановка на Крымском мосту 24 июня 2026 года

Утром 24 июня движение по Крымскому мосту перекрывали дважды - ночью и около 8:30 утра. Затем проезд восстановили. Однако очереди на досмотр сохраняются. Со стороны Керчи в очереди на 12:00 находятся 890 машин, время ожидания - больше трех часов. Со стороны Тамани очереди нет.

С 24 июня действуют новые правила провоза топлива через мост. Разрешено провозить до 200 литров бензина в канистрах на одно транспортное средство.

Запрет продажи бензина в Крыму 24 июня 2026 года

Ситуация с топливом остается без изменений. С 21 июня в Крыму и Севастополе полностью остановлена свободная продажа бензина для физических и юридических лиц. Заправиться нельзя ни за наличные, ни по карте, ни по талонам. Весь бензин уходит на нужды государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что сроков возобновления свободной продажи бензина пока нет. В Кремле подтвердили, что «ведется напряженная работа по минимизации последствий».

Заправки закрыты для обычных автомобилистов Фото: Андрей Толмачев. Перейти в Фотобанк КП

В этих условиях водителям разрешили провозить через Крымский мост до 200 литров топлива. Но добраться до заправки на материке - еще та задача.

Какие ограничения действуют в Крыму и Севастополе 24 июня 2026 года

До 1 сентября приостановлены все спортивные мероприятия и тренировки на территории Крыма. Организованные выезды спортсменов за пределы полуострова также запрещены. В Севастополе крупные торговые объекты работают с 07:00 до 20:00. Точки общепита - с 08:00 до 20:00. Все уличные мероприятия также отменены.

Власти заявляют, что Крым обеспечен основными продуктами питания. На складах достаточно запасов, пути доставки найдены, поэтому жителей просят не создавать искусственный дефицит.

Туристический сезон в Крыму 24 июня 2026 года

На фоне бензинового кризиса в Крыму снижается турпоток. Как сообщил вице-президент организации Сергей Ромашкин на сайте АТОР, некоторые отдыхающие отменяют бронь на полуострове и выбирают в качестве альтернативы Анапу и Геленджик.

Некоторых туристов не пугает обстановка в Крыму Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Поскольку в Крым и в Анапу, в основном, приезжают туристы на автомобилях, им было удобно заехать в курорты, которые лежат чуть в стороне дороги, - отметил он.

По словам туристов, из-за большого количества тревожных новостей приходится менять планы на предстоящий отпуск. Чаще всего отменяют путевки те, кто должен был приехать с детьми.

- Понятное дело, что верить всему, что пишут в соцсетях, нельзя. Но мы хотели на машине приехать на отдых, а сейчас с этим будет туго. Решили перенести отпуск на август, - пишет в чате Анна из Петербурга.

На пляжах пока немного людей Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Но, несмотря на это, Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для спонтанных поездок в июне, по данным сервиса Tvil.ru. На первом месте оказалась Москва, на втором Санкт-Петербург, а на третьем - Сочи. Город счастья на Южном берегу Крыма замыкает «десятку».

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