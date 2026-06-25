«Бензина для генераторов нет совсем»: жизнь обитателей Севастопольского аквариума висит на волоске

Севастопольский аквариум-музей остается без электроэнергии. Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Старейший аквариум России, выстоявший в периоды героической обороны Севастополя и переживший «шторм века», снова борется за жизнь. Его обитатели – а это больше 4 тысяч представителей морской фауны - из-за отсутствия электроэнергии могут погибнуть уже в считанные часы. Сейчас жизнь в аквариуме поддерживается за счет генераторов. От них работают фильтры, компрессоры, нагреватели, светильники и все другое оборудование. Но топливо на исходе, и взять его негде.

- Потребление в час у нас 12 литров бензина. Если раньше мы его покупали, спокойно подвозили с заправок и не переживали, так как у нас всегда был резерв, то в этот раз мы быстро сожгли 100 литров. Потом слили со своих машин все, что было. Сейчас у нас вообще ничего нет. На генераторах 15 литров. Это, грубо говоря, на час работы, - рассказал КП-Крым директор Севастопольского аквариума-музея Алексей Ершов.

В коллекции аквариума несколько тысяч обитателей моря. Фото: Севастопольский аквариум-музей

Купить топливо руководству аквариума не удается: заправки закрыты, бензин не отпускают. Чтобы протянуть еще сутки, аквариуму с учетом строжайшей экономии, по словам Ершова, нужно около 120 литров топлива.

- Генераторы у нас работают с перерывами. Два часа работают, час даем им остыть. Час- это подкритичное значение для животных (время, на которое рыбы могут оставаться без кислорода, подаваемого через компрессор). Потом нужно опять подавать электроэнергию, - рассказал руководитель Севастопольского аквариума.

Ранее руководство аквариума обратилось к подписчикам в социальной сети с просьбой по возможности поддержать их в это непростое время. Так как из-за резкого сокращения количества посетителей возникли и финансовые трудности, которые сказываются на содержании коллекции.

Напомним, проблемы со светом в Севастополе возникли из-за массированных атак ВСУ. В городе ввели режим временного ограничения электроснабжения.

С 21 июня в Крыму и Севастополе полностью остановлена свободная продажа бензина для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только для транспорта экстренных, коммунальных и государственных служб .

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