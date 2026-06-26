Винокур отказался, Горшенев приехал: кто из артистов перенес летние гастроли в Крыму

Владимир Винокур отменил гастроли в Крыму этим летом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Артисты продолжают отменять летние гастроли в Крыму. Сначала концерты на осень перенес Сергей Трофимов, потом о переносе тура «по техническим причинам» объявили музыканты группы Radio Tapok, а сегодня с афиш исчез и Владимир Винокур. Юморист в ближайшие дни должен был выступить в Керчи, Феодосии, Ялте и Симферополе. Однако организаторы тура официально уведомили местные залы об отмене выступлений и снятии билетов с продажи.

Зато не испугала ситуация с бензином, электроэнергией и регулярными атаками ВСУ легендарного рокера Алексея Горшенева. Он представит юбилейный концерт, посвященный своему 50-летию, в Севастополе. И свет, и звук музыкантам обеспечивает местный Дворец культуры рыбаков. Горшенев приехал в Крым на этой неделе и уже успел выступить в Симферополе.

До сих пор под вопросом гастроли в Крыму балета Тodes. Официально об отмене тура труппа не объявляла. При этом из списка городов, где балет представит новую программу «Мы из будущего», уже убрали Ялту, Симферополь, Севастополь, Феодосию и Керчь. Судя по информации на официальной странице балета Вконтакте, вместо Феодосии 12 июля шоу покажут в Таганроге. Причем продажа билетов на концерт в феодосийский КЗ «Звездный» продолжается, хотя и не очень активно.

Полностью без концертов, шоу и спектаклей этим летом останутся жители и гости Керчи. В целях безопасности местные власти ввели временные ограничения на проведение мероприятий в городских учреждениях культуры, которые будут действовать до 1 сентября. В местном ДК «Корабел» рассказали, что решение касается всех артистов без исключения. Во дворце культуры в июле, в том числе, ждали Татьяну Кравченко в спектакле «Магия любви», Театр кошек Куклачева, группу Jawa и Shamanа, а в августе – группы «Песняры» и «Воровайки».

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