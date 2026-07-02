Алексей Горшенев переживал, что крымчанам сейчас не до концертов, но оказалось, что это не так. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Культовый российский музыкант, экс-фронтмен группы «Кукрыниксы» и младший брат Михаила «Горшка» Горшенева из «Короля и Шута» завершил юбилейный тур, посвященный своему 50-летию, концертами в Крыму и Севастополе. Музыканты проекта «Горшенев», несмотря на проблемы с бензином и регулярные атаки ВСУ, не стали отменять гастроли на полуострове.

При этом накануне у себя в соцсетях Алексей Горшенев признался, что участники группы действительно испытывали опасения перед поездкой. Но встреча с поклонниками показала: именно таких эмоций сейчас очень не хватает крымчанам.

- Поездка случилась жаркой во всех смыслах! И если перед выездом были опасения, что людям сейчас не до мероприятий (речь про обстановку в Крыму в первую очередь), то по прибытию стало очевидно, что именно сейчас это особенно важно! – рассказали музыканты у себя на странице в одной из соцсетей.

Музыканты признались, что испытывали опасения перед поездкой в Крым. Скриншот из видео: gorshenev_official

Фанаты ответили многочисленными комментариями, основной посыл которых - благодарность за риск и поддержку.

- Спасибо, что приехали и поддержали нас в такое непростое время! Мы с концерта вышли такие заряженные добром и энергией, что этого заряда нам хватит справиться со всеми трудностями!

- Вы крутые ребята! И главное – смелые! Спасибо, что не бросили нас!

- Ваш выбор – быть с крымчанами и севастопольцами несмотря ни на что – это выбор мужества, выбор настоящих профессионалов, выбор чести и совести.

- Спасибо, что приехали в Севастополь. Было невероятно круто! – пишут пользователи.

Несмотря на трудности с логистикой музыканты не стали отменять концерты в Симферополе и Севастополе. Скриншот из видео: gorshenev_official

Сами музыканты тоже не остались в стороне и благодарили и тех, кто пришел на концерты, и тех, кто сделал их возможными.

Напомним, некоторые артисты отменили летние гастроли в Крыму. Сначала выступления на осень перенес Сергей Трофимов, затем группа Radio Tapok, а позже стало известно и об отмене концертов юмориста Владимира Винокура.

В Крыму и Севастополе с 26 июня введен режим ЧС регионального масштаба. Остаются проблемы с логистикой (поезда курсируют только до Керчи), бензином (действуют ограничения на продажу, не более 20 литров на одну машину), а также с энергоснабжением (введены графики веерных отключений).

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