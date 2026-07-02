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Общество2 июля 2026 9:32

«Поездка получилась жаркой во всех смыслах»: Алексей Горшенев поделился впечатлениями о гастролях в Крымуфото

Музыканты проекта «Горшенев» рассказали об опасениях перед поездкой в Крым
Юлия МАРКИНА
Алексей Горшенев переживал, что крымчанам сейчас не до концертов, но оказалось, что это не так.

Алексей Горшенев переживал, что крымчанам сейчас не до концертов, но оказалось, что это не так.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Культовый российский музыкант, экс-фронтмен группы «Кукрыниксы» и младший брат Михаила «Горшка» Горшенева из «Короля и Шута» завершил юбилейный тур, посвященный своему 50-летию, концертами в Крыму и Севастополе. Музыканты проекта «Горшенев», несмотря на проблемы с бензином и регулярные атаки ВСУ, не стали отменять гастроли на полуострове.

При этом накануне у себя в соцсетях Алексей Горшенев признался, что участники группы действительно испытывали опасения перед поездкой. Но встреча с поклонниками показала: именно таких эмоций сейчас очень не хватает крымчанам.

- Поездка случилась жаркой во всех смыслах! И если перед выездом были опасения, что людям сейчас не до мероприятий (речь про обстановку в Крыму в первую очередь), то по прибытию стало очевидно, что именно сейчас это особенно важно! – рассказали музыканты у себя на странице в одной из соцсетей.

Музыканты признались, что испытывали опасения перед поездкой в Крым. Скриншот из видео: gorshenev_official

Музыканты признались, что испытывали опасения перед поездкой в Крым. Скриншот из видео: gorshenev_official

Фанаты ответили многочисленными комментариями, основной посыл которых - благодарность за риск и поддержку.

- Спасибо, что приехали и поддержали нас в такое непростое время! Мы с концерта вышли такие заряженные добром и энергией, что этого заряда нам хватит справиться со всеми трудностями!

- Вы крутые ребята! И главное – смелые! Спасибо, что не бросили нас!

- Ваш выбор – быть с крымчанами и севастопольцами несмотря ни на что – это выбор мужества, выбор настоящих профессионалов, выбор чести и совести.

- Спасибо, что приехали в Севастополь. Было невероятно круто! – пишут пользователи.

Несмотря на трудности с логистикой музыканты не стали отменять концерты в Симферополе и Севастополе. Скриншот из видео: gorshenev_official

Несмотря на трудности с логистикой музыканты не стали отменять концерты в Симферополе и Севастополе. Скриншот из видео: gorshenev_official

Сами музыканты тоже не остались в стороне и благодарили и тех, кто пришел на концерты, и тех, кто сделал их возможными.

Напомним, некоторые артисты отменили летние гастроли в Крыму. Сначала выступления на осень перенес Сергей Трофимов, затем группа Radio Tapok, а позже стало известно и об отмене концертов юмориста Владимира Винокура.

В Крыму и Севастополе с 26 июня введен режим ЧС регионального масштаба. Остаются проблемы с логистикой (поезда курсируют только до Керчи), бензином (действуют ограничения на продажу, не более 20 литров на одну машину), а также с энергоснабжением (введены графики веерных отключений).

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