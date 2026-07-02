Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 3 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться. Также напоминаем, что с 25 июня в регионе введен особый режим работы энергосистемы.
с 8.00 до 17.00
ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;
ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;
ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;
ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;
пер. Ключевой, 1-22ул. Макаренко, 20-32 , 27, 29;
ул. Молодежная, 139-159 ;
ул. Молдавская, 6-24 ;
ул. Липецкая;
ул. Болгарская;
ул. Гастелло;
ул. Новочеркасская;
пер. Новочеркасский
мкр-н Ак-Мечеть;
ул. Аю-Даг, 5-57 ;
ул. Елли, 1-13 , 2-16 ;
ул. Пехлеванлар, 2-8 ;
ул. Кунешли, 1-61 , 2-60 ;
ул. Объездная, 2, 3;
ул. Степная, 1-35 , 2-38 ;
ул. Сосновая, 1-17 , 15а;
ул. Целинная, 1-37 , 2-18 ;
ул. Заводская, 1-31 , 2-34 ;
ул. Залеская, 1-17, 105;
ул. Вишневая, 2-16;
ул. Дм. Ульянова, 62а
Симферопольский район:
село Новониколаевка,
село Залесье
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
ул. Крупской, 52, 54
ул. Демышева, 124, 124к, 126, 126а, 129к;
пр-т Победы, 8а, 10;
пр-т Победы/ул. Демышева, гараж, КНС
ул. Крупской, 56
ул. Крупской, 58/55
с 8.00 до 17.00.
пгт Партенит:
ул. Васильченко, 5, 13, 21, кад. 144, кад. 150;
ул. Ламбатская, 3, 5, 9, 17, кад. 222, кад. 34;
ул. Дачная, 1
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ш. Южнобережное, 1а, 40а, 40в;
ул. Чкалова, 1, 1с, 6, 10, 10с, 10Б, 10в, 11, 12
с 8.00 до 17.00
ул. Щорса, 8-12 ;
ул. Гагарина, 3;
1 пер. Щорса, 3-9;
2 пер. Щорса, 4-8
ул. К. Цеткин, 19-21 ;
ул. Ульяновых, 33-39 ;
пер. Майский, 4, 5, 7, 8
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
бул. Адмиральский, 1, 9-12, 20-46 ;
ул. Циолковского, 1, 2, 4, 10а-21, 23-27 ;
ул. В. Коробкова, 13-23, 33;
ул. 8 Марта, 2-18 , 11, 13;
ул. Нахимова, 50, 53-56, 58, 59-65 ;
ул. Чехова, 31-59, 62-72 , 53;
ул. Шмидта, 1-12, 14;
ул. Верхняя, 1-9;
ул. Армянская, 5-9 , 8, 12-26 , 19, 27-30, 35-45 , 36, 38, 46-68 ;
ул. Борисова, 1-5, 7а;
ул. Пименова, 1а, 1-16;
ул. Поперечная, 10;
пер. Потемкина, 5, 6;
пер. Сакко, 1-18;
пер. Форштадский, 3-12
ул. Чехова, 46, 48;
ул. Восточная, 1-29 , 2-16 ;
ул. Нахимова, 60, 62;
ул. Шмидта, 12-30;
ул. Верхняя, 12-26 , 19-27 ;
ул. Пелюхина, 1-14, 16;
ул. Назарова, 40-46 , 43а, 58, створный Маяк;
пер. Потемкина, 1-5 , 2;
пер. Демидюка, 1-14, 16, 18;
пер. Верхний, 1-11 ;
пер. Пелюхина, 1-8;
Массив Горный:
СТ «Полет», СТ «Геолог», СТ «Ветеран»
с 10.00 до 10.15 кратковременно
с. Хмельницкое, п. Сахарная Головка, с. Штурмовое, с. Октябрь, с. Черноречье, с. Морозовка, с. Оборонное, с. Терновка, с. Родное, квартал 3-й Гидроузел, п. 1-е отделение Золотой Балки, частично Дергачи, ул. Сапунгорская - Ялтинское кольцо.
с 9.00 до 14.00
ул. Гавена, 14-А;
ул. Героев Подводников, 8,10,16,3-А;
ул. Ефремова, 8-18,7
с 10.00 до 13.00
ул. Пушкина 2-6 ;
ул. Ленина 31, 33, 50.
с 9.00 до 18.00
с. Верхнесадовое
пер. Луганский, 1-9,13;
пер. Студентов, 4-А,2,3,5,13;
ул. Севастопольская, 55-85, 87-109,117 .