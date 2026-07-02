Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 3 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили о ремонте электросетей. График отключений может корректироваться. Также напоминаем, что с 25 июня в регионе введен особый режим работы энергосистемы.

Где отключат свет в Симферополе 3 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а;

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22ул. Макаренко, 20-32 , 27, 29;

ул. Молодежная, 139-159 ;

ул. Молдавская, 6-24 ;

ул. Липецкая;

ул. Болгарская;

ул. Гастелло;

ул. Новочеркасская;

пер. Новочеркасский

мкр-н Ак-Мечеть;

ул. Аю-Даг, 5-57 ;

ул. Елли, 1-13 , 2-16 ;

ул. Пехлеванлар, 2-8 ;

ул. Кунешли, 1-61 , 2-60 ;

ул. Объездная, 2, 3;

ул. Степная, 1-35 , 2-38 ;

ул. Сосновая, 1-17 , 15а;

ул. Целинная, 1-37 , 2-18 ;

ул. Заводская, 1-31 , 2-34 ;

ул. Залеская, 1-17, 105;

ул. Вишневая, 2-16;

ул. Дм. Ульянова, 62а

Симферопольский район:

село Новониколаевка,

село Залесье

Где отключат свет в Евпатории 3 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ул. Крупской, 52, 54

ул. Демышева, 124, 124к, 126, 126а, 129к;

пр-т Победы, 8а, 10;

пр-т Победы/ул. Демышева, гараж, КНС

ул. Крупской, 56

ул. Крупской, 58/55

Где отключат свет в Алуште 3 июля 2026:

с 8.00 до 17.00.

пгт Партенит:

ул. Васильченко, 5, 13, 21, кад. 144, кад. 150;

ул. Ламбатская, 3, 5, 9, 17, кад. 222, кад. 34;

ул. Дачная, 1

Где отключат свет в Ялте 3 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ш. Южнобережное, 1а, 40а, 40в;

ул. Чкалова, 1, 1с, 6, 10, 10с, 10Б, 10в, 11, 12

Где отключат свет в Керчи 3 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Щорса, 8-12 ;

ул. Гагарина, 3;

1 пер. Щорса, 3-9;

2 пер. Щорса, 4-8

ул. К. Цеткин, 19-21 ;

ул. Ульяновых, 33-39 ;

пер. Майский, 4, 5, 7, 8

Где отключат свет в Феодосии 3 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

бул. Адмиральский, 1, 9-12, 20-46 ;

ул. Циолковского, 1, 2, 4, 10а-21, 23-27 ;

ул. В. Коробкова, 13-23, 33;

ул. 8 Марта, 2-18 , 11, 13;

ул. Нахимова, 50, 53-56, 58, 59-65 ;

ул. Чехова, 31-59, 62-72 , 53;

ул. Шмидта, 1-12, 14;

ул. Верхняя, 1-9;

ул. Армянская, 5-9 , 8, 12-26 , 19, 27-30, 35-45 , 36, 38, 46-68 ;

ул. Борисова, 1-5, 7а;

ул. Пименова, 1а, 1-16;

ул. Поперечная, 10;

пер. Потемкина, 5, 6;

пер. Сакко, 1-18;

пер. Форштадский, 3-12

ул. Чехова, 46, 48;

ул. Восточная, 1-29 , 2-16 ;

ул. Нахимова, 60, 62;

ул. Шмидта, 12-30;

ул. Верхняя, 12-26 , 19-27 ;

ул. Пелюхина, 1-14, 16;

ул. Назарова, 40-46 , 43а, 58, створный Маяк;

пер. Потемкина, 1-5 , 2;

пер. Демидюка, 1-14, 16, 18;

пер. Верхний, 1-11 ;

пер. Пелюхина, 1-8;

Массив Горный:

СТ «Полет», СТ «Геолог», СТ «Ветеран»

Где отключат свет в Севастополе 3 июля 2026:

с 10.00 до 10.15 кратковременно

с. Хмельницкое, п. Сахарная Головка, с. Штурмовое, с. Октябрь, с. Черноречье, с. Морозовка, с. Оборонное, с. Терновка, с. Родное, квартал 3-й Гидроузел, п. 1-е отделение Золотой Балки, частично Дергачи, ул. Сапунгорская - Ялтинское кольцо.

с 9.00 до 14.00

ул. Гавена, 14-А;

ул. Героев Подводников, 8,10,16,3-А;

ул. Ефремова, 8-18,7

с 10.00 до 13.00

ул. Пушкина 2-6 ;

ул. Ленина 31, 33, 50.

с 9.00 до 18.00

с. Верхнесадовое

пер. Луганский, 1-9,13;

пер. Студентов, 4-А,2,3,5,13;

ул. Севастопольская, 55-85, 87-109,117 .