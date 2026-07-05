Бензина на АЗС мало, но он есть. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе по-прежнему остается напряженной. Ранее местные власти признали, что сложности с заправкой возможны еще в течение месяца. Тем не менее в небольших объемах горючее поступает на АЗС. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 5 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 5 июля 2026

Данные о наличии топлива на АЗС регулярно обновляются на официальном сайте Минтопэнерго РК. Они публикуются на основании информации, поступающей от нефтетрейдеров.

- Сегодня, 5 июля, заправка транспортных средств будет производиться на 112 АЗС, - сообщил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.

По информации администраций городов, топливо поступило в продажу:

Саки - АЗС «Атан» по ул. Евпаторийское шоссе 80в - АИ-95;

Феодосия - АЗС «Атан»:

- ул. Челнокова, 71 – А-95 ультра

-Керченское шоссе, 27/Д – ДТ ультра Керченское шоссе, 23 – А-95 ультра

- пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – ДТ ультра.

Ялта - с 13:00 открыта продажа на заправках ТЭС по адресам:

- Массандра, Южнобережное шоссе, 18 (АИ 95+, ориентировочно на 250 машин, ДТ +, на 200 машин)

- Ливадия, Севастопольское шоссе, 26 (АИ- 95 на 250 машин, ДТ + на 200 машин)

- Кореиз, Кореизское шоссе, 3 (АИ-95+ ориентировочно на 300 машин)

- Ялта, Южнобережное шоссе, 22 (АИ-95+ на 300 машин)

На продажу бензина действуют ограничения: не более 20 литров на одну машину, отпуск в канистры запрещен.

Ситуация с бензином в Севастополе 5 июля 2026

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сегодня на пяти отдаленных АЗС (в Гончарном, Орлином, Верхнесадовом, Таврида-1, Таврида-2) по QR-кодам можно заправить машину на 40 литров.

Однако запасы топлива ограничены, поэтому автомобилистов просят уточнять наличие бензина на специальной онлайн-карте.

Кроме того, на 9 заправках «Атан» в свободную продажу поступил бензин марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Правда, заправиться могут не больше 150 машин.

- АЗС 61 Верхнесадовое

- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б

-АЗС 67 ул. Хрусталёва, 74Г

-АЗС 68 ул. Горпищенко, 155

- АЗС 84 Столетовский пр., 5

- АЗС 87 ул. Руднева, 2А (ДТ Ultra 150 машин)

- АЗС 89 Проспект Победы, 1

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16

- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32