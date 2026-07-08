Проводят «медовый месяц» и тайно женятся: как Крым стал главный романтическим направлением для звездных пар

Настя Ивлеева сыграла тихую свадьбу с Филиппом Бегаком в Алупке. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ежегодно 8 июля в России отмечают один из самых светлых праздников – День семьи, любви и верности. В этом году Крым подтверждает статус одного из главных романтических направлений страны – сразу пять его городов вошли в топ-10 летнего рейтинга сервиса ТВИЛ.РУ для отдыха вдвоем.

В списке оказались Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Судак – наряду с Сочи, Санкт-Петербургом и Анапой. Этот рейтинг подтверждает, что для многих влюбленных пар полуостров остается местом силы. Кто-то стремится ощутить историю и романтику старых парков, а кто-то – повторить маршруты звездных семей. И ведь не зря!

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Крым давно стал символом новых отношений и семейного счастья для многих известных пар. Например, в мае этого года Агата Муцениеце вместе с новым мужем Петром Дрангой приехала в Ялту - в тот самый отель, где год назад музыкант сделал ей предложение. Тогда актриса показала в соцсетях, как провела время с семьей на фоне знаменитых закатов Южного берега с прогулками по набережной в компании дочери Мии.

Агата Муциниеце с Петром Дрангой и дочкой Мией отдыхали в Крыму. Фото: соцсети актрисы

СЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК

Кстати, по интересной случайности, после развода в Крыму также отдыхал и Павел Прилучный – бывший муж Агаты. По информации СМИ, пара, слухи о романе с актрисой Мирославой Карпович гуляли по всему интернету. особенно, когда те практически сразу отправились в Крым. Парочка остановилась в Ялте, где провели как минимум неделю, наслаждаясь отдыхом. Актер не жалел денег на развлечения, устроил для своей новой семьи насыщенную программу. Они посетили вершину горы Ай-Петри, гуляли на яхте-катамаране (аренда которой стоит около семи тысяч рублей в час), съездили на «Ласточкино гнездо», а также отдохнули в ялтинском аквапарке и даже посетили местный крокодиляриум.

Слухи о романе Приличного со звездой сериала "Папины дочки" гуляли по всему интернету Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ТАЙНАЯ СВАДЬБА И МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Для Насти Ивлеевой и ее мужа Филиппа Бегака полуостров тоже стал знаковым – пара уже в третий раз за год приезжает в Крым, где, по слухам, сыграла свадьбу в одном из дорогих отельных комплексов Ялты. В начале мая они приехали сюда на поезде «Таврия», сразу отправились на шашлыки, а позже Настя в своем блоге призналась, что «мечтает о домике у моря», делясь снимками крымских пейзажей. Похоже, именно здесь, на фоне цветущей глицинии и гор, эти звездные семьи чувствуют себя особенно счастливыми.

Свадьбу пара оставила в тайне. Фото: ivleevacomvgorle/тг

Однако пока, увы, многим звездам приходится менять планы из-за сложной логистической обстановки в регионе. Так, концерты Елены Ваенги, Shaman, Найка Борзова и групп «Градусы» и «Три дня дождя» в Крыму перенесены на неопределенный срок или следующий год. Однако это не снижает интереса к полуострову как к месту, где рождаются и крепнут семьи.

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