Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Плановые отключения света на Крымском полуострове 10 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи и Феодосии. В компании «Крымэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.
с 8.00 до 17.00
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
ул. Миллера, 58;
ул. Сочинская, 12-34 , 15-37 ;
пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105
ул. Досычева, 49-77 , 52-80 ;
ул. Высотная, 38/3-62 , 37/7-61/6 ;
ул. Тарабукина, 19-39 , 26-60 ;
ул. Цветочная, 1-11 , 4/36-8 , 28-34 ;
ул. Дарвина, 12а-28 , 21-33 ;
ул. Долетова, 36-62 , 37-63/12 ;
ул. Нестерова, 5-19 , 28, 32е
ул. Бородина, 18а, 20, 28, 65, 75;
ул. В. Роик,
ул. К. Симонова,
ул. А. Домбровского;
АЗС «Инвалид»;
Автокомплекс «Крым-Стилл»
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
пр-т Ленина, 15;
ул. Пушкина, 10-41;
ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;
ул. Санаторская, 14, 14а;
ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а
ул. Крупской, 7, 7а, 7в, 9, 11а, торг. места;
пр-т Победы, 28-36а , 53
с 8.00 до 17.00
село Малый Маяк:
ул. Таврическая, 1, 3, 5 (школа);
ул. Морская, 9 (котельная);
ул. Горная, 1-9, 15, 19;
ул. Пограничная, 1-5;
ул. Почтовая, 5, 7, 10, 15, 17;
ул. Утренняя,
ул. Солнечная
Где отключат свет в Ялте 10 июля 2026:
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
ул. Бирюкова, 1, 1а;
ул. Ломоносова, 29, 31, 33, 33а, 35, 37а, 37Б, 37в, 37ж,
39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;
пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;
пер. Крайний, 3, 5
с 8.00 до 17.00
ул. Курортная, 9;
ул. Орджоникидзе, 86
СНТ «Горняк»
поселок Аджимушкай
с 8.00 до 17.00
город Феодосия:
массив Степной, садовые товарищества:
«Автомобилист», «Ажур», «Альбатрос», «Армеец»,
«Бодрость», «Буревестник», «Весна-Крым»,
«Виктория», «Геолог-2», «Геотехник», «Дельфин»,
«Динамовец», «Дорожник», «Железнодорожник»,
«Железнодорожник-2», «Искатель»,
«Коммунальник», «Кортик», «Курорт», «Лучистое»,
«Марс», «Мелиоратор», «Меркурий», «Море»,
«Нива», «Парус-Феодосия», «Пищевик», «Пластик»,
«Полиграфист», «Промжилстрой», «Приборист»,
«Радуга», «Родничок», «Роза», «Рябинушка»,
«Связист», «Сиваш», «Стрела»; «Строитель»,
«Табачник», «Тюльпан», «Энергетик», «Якорь»
ул. Чехова, 46, 48;
ул. Восточная, 1-29 , 2-16 ;
ул. Нахимова, 60, 62;
ул. Шмидта, 12-30;
ул. Верхняя, 12-26 , 19-27 ;
ул. Пелюхина, 1-14, 16;
ул. Назарова, 40-46 , 43а, 58, створный Маяк;
пер. Потемкина, 1-5 , 2;
пер. Демидюка, 1-14, 16, 18;
пер. Верхний, 1-11 ;
пер. Пелюхина, 1-8;
массив Горный, садовые товарищества:
«Полет», «Геолог», «Ветеран».