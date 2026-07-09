Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые отключения света на Крымском полуострове 10 июля 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи и Феодосии. В компании «Крымэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться.

Где отключат свет в Симферополе 10 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Досычева, 49-77 , 52-80 ;

ул. Высотная, 38/3-62 , 37/7-61/6 ;

ул. Тарабукина, 19-39 , 26-60 ;

ул. Цветочная, 1-11 , 4/36-8 , 28-34 ;

ул. Дарвина, 12а-28 , 21-33 ;

ул. Долетова, 36-62 , 37-63/12 ;

ул. Нестерова, 5-19 , 28, 32е

ул. Бородина, 18а, 20, 28, 65, 75;

ул. В. Роик,

ул. К. Симонова,

ул. А. Домбровского;

АЗС «Инвалид»;

Автокомплекс «Крым-Стилл»

Где отключат свет в Евпатории 10 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

пр-т Ленина, 15;

ул. Пушкина, 10-41;

ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;

ул. Санаторская, 14, 14а;

ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а

ул. Крупской, 7, 7а, 7в, 9, 11а, торг. места;

пр-т Победы, 28-36а , 53

Где отключат свет в Алуште 10 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

село Малый Маяк:

ул. Таврическая, 1, 3, 5 (школа);

ул. Морская, 9 (котельная);

ул. Горная, 1-9, 15, 19;

ул. Пограничная, 1-5;

ул. Почтовая, 5, 7, 10, 15, 17;

ул. Утренняя,

ул. Солнечная

Где отключат свет в Ялте 10 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

ул. Бирюкова, 1, 1а;

ул. Ломоносова, 29, 31, 33, 33а, 35, 37а, 37Б, 37в, 37ж,

39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;

пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;

пер. Крайний, 3, 5

Где отключат свет в Керчи 10 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Курортная, 9;

ул. Орджоникидзе, 86

СНТ «Горняк»

поселок Аджимушкай

Где отключат свет в Феодосии 10 июля 2026:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

массив Степной, садовые товарищества:

«Автомобилист», «Ажур», «Альбатрос», «Армеец»,

«Бодрость», «Буревестник», «Весна-Крым»,

«Виктория», «Геолог-2», «Геотехник», «Дельфин»,

«Динамовец», «Дорожник», «Железнодорожник»,

«Железнодорожник-2», «Искатель»,

«Коммунальник», «Кортик», «Курорт», «Лучистое»,

«Марс», «Мелиоратор», «Меркурий», «Море»,

«Нива», «Парус-Феодосия», «Пищевик», «Пластик»,

«Полиграфист», «Промжилстрой», «Приборист»,

«Радуга», «Родничок», «Роза», «Рябинушка»,

«Связист», «Сиваш», «Стрела»; «Строитель»,

«Табачник», «Тюльпан», «Энергетик», «Якорь»

ул. Чехова, 46, 48;

ул. Восточная, 1-29 , 2-16 ;

ул. Нахимова, 60, 62;

ул. Шмидта, 12-30;

ул. Верхняя, 12-26 , 19-27 ;

ул. Пелюхина, 1-14, 16;

ул. Назарова, 40-46 , 43а, 58, створный Маяк;

пер. Потемкина, 1-5 , 2;

пер. Демидюка, 1-14, 16, 18;

пер. Верхний, 1-11 ;

пер. Пелюхина, 1-8;

массив Горный, садовые товарищества:

«Полет», «Геолог», «Ветеран».