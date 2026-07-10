Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
10 июля 2026 года в Крыму и Севастополе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. По информации компаний «Крымэнерго» и «Севастополь», отключения носят как аварийный, так и плановый характер.
В Алуште произошло аварийное отключение подстанции «Лучистое» - из-за ненастья без света остались порядка 1650 абонентов по следующим адресам:
ул. Судакская;
ул. Красноармейская;
ул. Милицейская;
Александрийская дача;
ул. Коллективная (частично).
село Малый Маяк:
с 8.00 до 17.00
ул. Таврическая, 1, 3, 5 (школа);
ул. Морская, 9 (котельная);
ул. Горная, 1-9, 15, 19;
ул. Пограничная, 1-5;
ул. Почтовая, 5, 7, 10, 15, 17;
ул. Утренняя,
ул. Солнечная
ул. Бирюкова, 1, 1а;
ул. Ломоносова, 29, 31, 33, 33а, 35, 37а, 37Б, 37в, 37ж,
39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;
пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;
пер. Крайний, 3, 5
В ряде населенных пунктов Северо-Западного Крыма продолжатся ограничения электроснабжения.
Плановые отключения света с 8.00 до 17.00:
село Низовка Черноморского района;
село Ковыльное Раздольненского района: ул. 30 лет Победы; администрация сельского поселения (контора); школа; ИП Гарбуз (магазин).
В график отключений электроэнергии в Симферополе внесены корректировки: с 8.00 до 17.00 не будет света по следующим адресам :
ул. Бородина - дома 18а, 20, 28, 65, 75;
ул. В. Роик;
ул. К. Симонова;
ул. А. Домбровского;
АЗС «Инвалид»;
Автокомплекс «Крым-Стилл».
Также плановые работы ведутся:
ул. Гавена - 48-50 , 61
ул. Толбухина - 2-50 , 3-55
ул. Миллера - 58
ул. Сочинская - 12-34 , 15-37
пер. Русский - 36-102 , 39-59 , 63-105
ул. Досычева - 49-77 , 52-80
ул. Высотная - 38/3-62 , 37/7-61/6
ул. Тарабукина - 19-39 , 26-60
ул. Цветочная - 1-11 , 4/36-8 , 28-34
ул. Дарвина - 12а-28 , 21-33
ул. Долетова - 36-62 , 37-63/12
ул. Нестерова - 5-19 , 28, 32е
Станция Пролетная:
с 8. 00 до 17.00 - ул. Центральная
село Строгоновка, микрорайон Луговое-2:
с 9.00 до 16.00.
ул. Вологодская, ул. Астраханская, ул. Томская, ул. Красноярская, ул. Костромская, ул. Ярославская, ул. Архангельская, ул. Калининградская, ул. Новгородская, ул. Иркутская, ул. Белгородская, пер. Мамбетова, пер. Джемилева, пер. Балича,
СТСН «Сосновый бор»,
ООО «Меандр», ООО «Фирма Леди», ООО «Югэнергосети», ООО «Авто-Юг-С», ООО «Симферопольская швейная фабрика «Арден».
На территории Сак продолжают действовать ограничения электроснабжения. Подача электроэнергии осуществляется частично - в зависимости возможностей.
При отключении света вода будет подаваться с 13.00 до 19.00. В городе работает мобильный офис Сбербанка на ул. Промышленная, 4, что возле МБУ «Городское хозяйство».
10 июля часть Евпатории обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. В силе веерное отключение.
В плановых отключениях значатся адреса:
пр-т Ленина, 15;
ул. Пушкина, 10-41;
ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;
ул. Санаторская, 14, 14а;
ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а;
ул. Крупской, 7, 7а, 7в, 9, 11а;
пр-т Победы, 28-36а, 53.
В Джанкое сохраняются проблемы с электроснабжением. Администрация города обнародовала перечень объектов торговли, где есть генераторы. Купить продукты питания и лекарства можно по следующим адресам:
«Яблоко» - ул. Крымская, 36а;
«Доброцен» - ул. Дзержинского, 25; ул. Джанкойская, 2; ул. Крымская, 76;
«Гузель» - ул. Интернациональная, 179; ул. Ленина, 36; ул. Московская, 132;
«ПУД» - ул. Свердлова, 16;
«МестоС» - ул. Ленина, 8;
«Ценочист» - ул. Ленина, 15а;
«Крымыч» - ул. Нестерова, 29;
«КрымХлеб» - ул. Интернациональная, 173.
Аптеки:
«Апрель» - ул. Ленина, 50;
«Здрав Сервис» - ул. Ленина, 17;
«Экономная аптека» - ул. Розы Люксембург, 11;
«Квантум» - ул. Крымская, 62;
«Виста» - ул. Свердлова, 12;
«Соцфарм» - ул. Кутузова, 197а.
с 10.00 до 17.00:
ул. Комсомольская, 56-80,51-73;
ул. Дзержинского, 52,55-63;
ул. Перекопская, 4-8,1-5;
ул. Розы Люксембург, 58-82;
ул. Перекопская, 7.
с 8.00 до 15.00
ул. Некрасова, 28,174,214,39,191;
СНТ «Медик-88», 70/184,4,6,24,28,70,110,130,13,1-Б,19-А,1,17,23,41,45,47,65,7;
ул. Новоземельная, 70/12,70/376,70/207,70/219,70/181,70/172
с 10.00 до 17.00
ул. Комсомольская, 56-80,51-73;
ул. Дзержинского, 52,55-63;
ул. Перекопская, 4-8,1-5;
ул. Розы Люксембург, 58-82;
ул. Перекопская, 7.
Горячая линия «Крымэнерго»: 8-800-506-00-12 (с мобильного), 0-800-506-00-12 (со стационарного); «Севастопольэнерго» 8-800-300-65-87.
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