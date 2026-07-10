Свет отключат на время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июля 2026 года в Крыму и Севастополе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. По информации компаний «Крымэнерго» и «Севастополь», отключения носят как аварийный, так и плановый характер.

Где нет света в Алуште 10 июля 2026: адреса

В Алуште произошло аварийное отключение подстанции «Лучистое» - из-за ненастья без света остались порядка 1650 абонентов по следующим адресам:

ул. Судакская;

ул. Красноармейская;

ул. Милицейская;

Александрийская дача;

ул. Коллективная (частично).

село Малый Маяк:

с 8.00 до 17.00

ул. Таврическая, 1, 3, 5 (школа);

ул. Морская, 9 (котельная);

ул. Горная, 1-9, 15, 19;

ул. Пограничная, 1-5;

ул. Почтовая, 5, 7, 10, 15, 17;

ул. Утренняя,

ул. Солнечная

Где нет света в Ялте 10 июля 2026: адреса

ул. Бирюкова, 1, 1а;

ул. Ломоносова, 29, 31, 33, 33а, 35, 37а, 37Б, 37в, 37ж,

39, 39а, 39Б, 39в, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51;

пер. Ломоносова, 1, 3, 3а, 4-7, 9, 11, 11а, 11ж, 13, 15;

пер. Крайний, 3, 5

Отключения в Черноморском, Раздольном и Армянске 10 июля 2026

В ряде населенных пунктов Северо-Западного Крыма продолжатся ограничения электроснабжения.

Плановые отключения света с 8.00 до 17.00:

село Низовка Черноморского района;

село Ковыльное Раздольненского района: ул. 30 лет Победы; администрация сельского поселения (контора); школа; ИП Гарбуз (магазин).

Где нет света в Симферополе 10 июля 2026: адреса

В график отключений электроэнергии в Симферополе внесены корректировки: с 8.00 до 17.00 не будет света по следующим адресам :

ул. Бородина - дома 18а, 20, 28, 65, 75;

ул. В. Роик;

ул. К. Симонова;

ул. А. Домбровского;

АЗС «Инвалид»;

Автокомплекс «Крым-Стилл».

Также плановые работы ведутся:

ул. Гавена - 48-50 , 61

ул. Толбухина - 2-50 , 3-55

ул. Миллера - 58

ул. Сочинская - 12-34 , 15-37

пер. Русский - 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Досычева - 49-77 , 52-80

ул. Высотная - 38/3-62 , 37/7-61/6

ул. Тарабукина - 19-39 , 26-60

ул. Цветочная - 1-11 , 4/36-8 , 28-34

ул. Дарвина - 12а-28 , 21-33

ул. Долетова - 36-62 , 37-63/12

ул. Нестерова - 5-19 , 28, 32е

Где нет света в Симферопольском районе 10 июля 2026: адреса

Станция Пролетная:

с 8. 00 до 17.00 - ул. Центральная

село Строгоновка, микрорайон Луговое-2:

с 9.00 до 16.00.

ул. Вологодская, ул. Астраханская, ул. Томская, ул. Красноярская, ул. Костромская, ул. Ярославская, ул. Архангельская, ул. Калининградская, ул. Новгородская, ул. Иркутская, ул. Белгородская, пер. Мамбетова, пер. Джемилева, пер. Балича,

СТСН «Сосновый бор»,

ООО «Меандр», ООО «Фирма Леди», ООО «Югэнергосети», ООО «Авто-Юг-С», ООО «Симферопольская швейная фабрика «Арден».

Где нет света в городе Саки 10 июля 2026

На территории Сак продолжают действовать ограничения электроснабжения. Подача электроэнергии осуществляется частично - в зависимости возможностей.

При отключении света вода будет подаваться с 13.00 до 19.00. В городе работает мобильный офис Сбербанка на ул. Промышленная, 4, что возле МБУ «Городское хозяйство».

Где нет света в Евпатории 10 июля 2026

10 июля часть Евпатории обесточена, ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения. В силе веерное отключение.

В плановых отключениях значатся адреса:

пр-т Ленина, 15;

ул. Пушкина, 10-41;

ул. Пушкина/ул. Токарева, катодная станция;

ул. Санаторская, 14, 14а;

ул. Токарева, 9, 9а, 18, 22а;

ул. Крупской, 7, 7а, 7в, 9, 11а;

пр-т Победы, 28-36а, 53.

Где нет света в городе Джанкое 10 июля 2026

В Джанкое сохраняются проблемы с электроснабжением. Администрация города обнародовала перечень объектов торговли, где есть генераторы. Купить продукты питания и лекарства можно по следующим адресам:

«Яблоко» - ул. Крымская, 36а;

«Доброцен» - ул. Дзержинского, 25; ул. Джанкойская, 2; ул. Крымская, 76;

«Гузель» - ул. Интернациональная, 179; ул. Ленина, 36; ул. Московская, 132;

«ПУД» - ул. Свердлова, 16;

«МестоС» - ул. Ленина, 8;

«Ценочист» - ул. Ленина, 15а;

«Крымыч» - ул. Нестерова, 29;

«КрымХлеб» - ул. Интернациональная, 173.

Аптеки:

«Апрель» - ул. Ленина, 50;

«Здрав Сервис» - ул. Ленина, 17;

«Экономная аптека» - ул. Розы Люксембург, 11;

«Квантум» - ул. Крымская, 62;

«Виста» - ул. Свердлова, 12;

«Соцфарм» - ул. Кутузова, 197а.

Где нет света в Севастополе 10 июля 2026: адреса

с 10.00 до 17.00:

ул. Комсомольская, 56-80,51-73;

ул. Дзержинского, 52,55-63;

ул. Перекопская, 4-8,1-5;

ул. Розы Люксембург, 58-82;

ул. Перекопская, 7.

с 8.00 до 15.00

ул. Некрасова, 28,174,214,39,191;

СНТ «Медик-88», 70/184,4,6,24,28,70,110,130,13,1-Б,19-А,1,17,23,41,45,47,65,7;

ул. Новоземельная, 70/12,70/376,70/207,70/219,70/181,70/172

с 10.00 до 17.00

ул. Комсомольская, 56-80,51-73;

ул. Дзержинского, 52,55-63;

ул. Перекопская, 4-8,1-5;

ул. Розы Люксембург, 58-82;

ул. Перекопская, 7.

Горячая линия «Крымэнерго»: 8-800-506-00-12 (с мобильного), 0-800-506-00-12 (со стационарного); «Севастопольэнерго» 8-800-300-65-87.

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